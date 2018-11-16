A Milli Futbol Takımı İsveç karşısında
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    16 Kasım 2018, Cuma
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    A karşısında

    A Milli Futbol Takımı İsveç karşısında

    Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın 'i Konya'da ağırlayacak Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Rumen hakem yönetecek

    A , UEFA Uluslar Ligi'ndeki dördüncü ve son maçında yarın 'i konuk edecek.

    Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak B Ligi 2. Grup 5. hafta mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.

    TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmada, Romanya Futbol Federasyonundan hakem düdük çalacak.

    Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta 'ya 2-1 mağlup olurken, ikinci maçında deplasmanda İsveç'i 3-2 yendi. , son karşılaşmasında ise Rusya'ya deplasmanda 2-0 kaybetti.

    - Hedef grup ikinciliği

    Rusya'nın 7 puanla lider durumda bulunduğu grupta, 3 puanla Türkiye ikinci, bir maçı eksik İsveç ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

    Milli takım, İsveç'i mağlup ederek puanını 6'ya çıkarıp, grubu ikinci sırada tamamlamayı garantileme peşinde. Ay-yıldızlı ekip, İsveç'e mağlup olduğu takdirde ise C Ligi'ne düşecek. Alınacak bir beraberlikte ise İsveç ile Rusya arasında oynanacak son grup mücadelesinden çıkacak sonuç, C Ligi'ne düşecek ekibi belirleyecek.

    - Aday kadro

    Teknik direktör tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

    Kaleci: (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Okan Kocuk ().

    Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor), Serdar Aziz, Ömer Bayram (Galatasaray), ().

    Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Aytaç Kara (Bursaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg).

    Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid).

    1. 16.11.2018 09:33
    2. Güncelleme: 16.11.2018 10:11
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