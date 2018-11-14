İsveç ve Ukrayna maçlarını yönetecek hakemler belli oldu 
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    ve maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

    İsveç ve Ukrayna maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

    A Milli Takımı'nın Uluslar Ligi'nde ve hazırlık maçında ile oynayacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu

    A 'ın cumartesi günü ile oynayacağı Uluslar Ligi müsabakasını Romanya 'ndan Istvan Kovacs yönetecek.
    Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Mihai Ovidiu Artene yapacak. Maruis Avram ve Horatiu Mircea Fesnic'in ilave yardımcı olarak görek alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alexandru Cerei olacak.

    A Milli Takım'ın 'yla karşılaşacağı hazırlık maçını ise Kosova Futbol Federasyonu'ndan Genc Nuza yönetecek. Salı günü Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada Nuza'nın yardımcılıklarını Fatlum Berisha ve Bujar Selimaj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Besfort Kasumi olacak.

    1. 14.11.2018 12:45
    2. Güncelleme: 14.11.2018 13:47
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