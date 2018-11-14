Türkiye A Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç ve hazırlık maçında Ukrayna ile oynayacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu
A Milli Takım'ın cumartesi günü İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi müsabakasını Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Mihai Ovidiu Artene yapacak. Maruis Avram ve Horatiu Mircea Fesnic'in ilave yardımcı olarak görek alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alexandru Cerei olacak.
A Milli Takım'ın Ukrayna'yla karşılaşacağı hazırlık maçını ise Kosova Futbol Federasyonu'ndan Genc Nuza yönetecek. Salı günü Antalya Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada Nuza'nın yardımcılıklarını Fatlum Berisha ve Bujar Selimaj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Besfort Kasumi olacak.
- 14.11.2018 12:45
- Güncelleme: 14.11.2018 13:47
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MUSTAFA CENGİZ KONUŞUYOR I CANLI
Toplam 1
Yorum
kartal ha evet bi tacınız verilmemişti
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Beşiktaş ile Fenerbahçe Ozan Tufan ile Tolgay Arslan'ı takaslıyor
Toplam 2
Yorum
Beşiktaşlı Ya ne ozan tufanı 90 kilo futbolcumu olur iş ahlakı 0 bide genç olucak, tokatlasan adam olmaz.
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Mustafa Cengiz'den çok sert açıklama!
Toplam 7
Yorum
Hakan Takımı siz bu hale getirdiniz, 2. sınıf oyuncularla Terim bizi şampiyon yapsın diye bekliyorsunuz.
İsveç ve Ukrayna maçlarını yönetecek hakemler belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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