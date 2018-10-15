Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    'ımız tarihinde bunu başaramadı!

    <a href="/index/milli-takim?id=e5de2bc7-386e-4ecf-8278-6bcd3052a2cb" class="" rel="tag">Milli Takım</a>'ımız tarihinde bunu başaramadı!

    , Uluslar Ligi'nde 'ya 2-0 mağlup oldu

    A Milli Futbol Takımı'mız, Uluslar Ligi'nde ile karşılaştı. Milliler sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

    Lucescu idaresinde 15. maç
    , teknik direktör dönemindeki 15. maçına çıktı. Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı bu 15 maçta 4 galibiyet alırken, 6 kez mağlup oldu, 5 kez de eşitliği bozamadı. Lucescu yönetiminde oynadığı 7'sı resmi, 8'i özel 15 maçta 17 kez rakiplerinin filelerini havalandıran , kalesinde ise 24 gol görmüş oldu.

    Ruslar 4-0 önde
    Milliler, Rusya ile tarihinde 6. kez karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, Rusya ile oynadığı 6 mücadelenin hiçbirini kazanamadı. 6 maçın 4'ünü kaybeden milliler, 2 kez ise berabere kaldı. Bu müsabakalarda 2 gol atan Milli Takımımız, kalesinde 7 gol gördü. İki ekip son olarak, Uluslar B Ligi ilk maçında 7 Eylül'de 'da karşılaşmıştı.

    1. 14.10.2018 20:54
    2. Güncelleme: 15.10.2018 01:27
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