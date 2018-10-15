Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'ya 2-0 mağlup oldu
Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile karşılaştı. Milliler sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı.
Lucescu idaresinde 15. maç
Milli Takım, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 15. maçına çıktı. Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı bu 15 maçta 4 galibiyet alırken, 6 kez mağlup oldu, 5 kez de eşitliği bozamadı. Lucescu yönetiminde oynadığı 7'sı resmi, 8'i özel 15 maçta 17 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Türkiye, kalesinde ise 24 gol görmüş oldu.
Ruslar 4-0 önde
Milliler, Rusya ile tarihinde 6. kez karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, Rusya ile oynadığı 6 mücadelenin hiçbirini kazanamadı. 6 maçın 4'ünü kaybeden milliler, 2 kez ise berabere kaldı. Bu müsabakalarda 2 gol atan Milli Takımımız, kalesinde 7 gol gördü. İki ekip son olarak, Uluslar B Ligi ilk maçında 7 Eylül'de Trabzon'da karşılaşmıştı.
- 14.10.2018 20:54
- Güncelleme: 15.10.2018 01:27
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Harry Kewell: "Türkiye'de futbola yeniden aşık oldum"
Toplam 1
Yorum
GS Evet futbola aşık oluyorlar ama vergisiz aldıkları milyonlarca euro buna etki olmuyor mu ? yaş 30 u geçtimi Türkiye,Rusya,Çin ve Arap ülkele
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost TFF başındakiler luceskunun masallarına inanıyormu merak ediyorum. İnanıyorsa biz futboldan anlamıyoruz.
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost Süper ligdeki hocaları onaltısı türk biri yabancı. Milli takımın başında neden yabancı hoca?
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