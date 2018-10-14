Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında Rusya deplasmanına konuk oluyor. A Milli Takımımız, Rusya karşısında alacağı bir galibiyet ile İsveç maçında elde ettiğimiz avantajı daha da ileriye götürmeyi amaçlayacak.. Eylül ayında oynanan UEFA Uluslar Ligi mücadelelerinin yayıncısının son anda belli olması nedeniyle taraftarlar, dört koldan 'Türkiye - Bosna Hersek maçı hangi kanalda, saat kaçta?' sorusunun cevabını arıyordu..

RUSYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA? MİLLİ TAKIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

14 Ekim Pazar günü Rusya deplasmanına konuk olacağımız müsabaka, saat 19:00'da TRT 1 ekranlarından naklen yayınlayacak. Maçla ilgili özel haberler ve maçın canlı anlatımı Fotomac.com.tr'de yer alacak.

TÜRKİYE A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ADAY KADROSU

KALECİ | Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Sinan Bolat

DEFANS | Mehmet Zeki Çelik, Şener Özbayraklı, Çağlar Söyüncü, Ertuğrul Ersoy, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram

ORTA SAHA | Cengiz Ünder, Serdar Gürler, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Mahmut Demir, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Tarkan Serbest, Berkay Özcan, Hakan Çalhanoğlu

SANTRAFOR | Yunus Mallı, Cenk Tosun, Enes Ünal

A MİLLİ TAKIM RİVA'DA TOPLANDI!

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 14 Ekim Pazar günü Rusya deplasmanında oynanacak UEFA Uluslar Ligi mücadelesi için TFF'nin Riva'daki tesislerinde bir araya geldi.

10 Ekim Çarşamba gününe kadar hazırlıklarını Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek A Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek ile oynanacak özel maç öncesi son antremanını basına açık şekilde Rize Yenişehir Stadı'nda gerçekleştirecek.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek ile oynanacak özel maç sonrası 12 Ekim Cuma günü Rize'den Rusya'nın Soçi kentine uçacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, maçın oynanacağı Fisht Olimpiyat Stadı'nda 13 Ekim Cumartesi günü saat 18.30'da basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Futbol Takımı, Lucescu'nun basın toplantısının ardından saat 19.00'da Fisht Olimpiyat Stadı'nda basına açık bir antrenman yapacak. Rusya - Türkiye maçının başlangıç düdüğü ise 14 Ekim Pazar günü saat 19:00'da çalacak.