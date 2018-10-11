Rusya ile deplasmanda oynacağımız maç öncesi A Milli Futbol Takımımız, Bosna Hersek ile özel maçta karşı karşıya geldi. Organize ataklarla Bosna Hersek karşısında etkili bir futbol sergileyen Millilerimiz, son vuruşlarda etkili olmadı. Özellikle ikinci yarıda geliştirdiği ataklarla Bosna Hersekli futbolculara zor anlar yaşatan A Milli Futbol Takımımız, bu güzel futbolunu golle süsleyemedi. 90 dakika sonunda skor tabelası değişmedi ve mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında Pazar günü saat 19.30'da Rusya ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Bosna Hersek gole çok yaklaştı. Defansta Çağlar Söyüncü'nün hatasında topu rakibinden kapan Dzeko, ara pasını Visca'ya gönderdi. Visca'nın ceza sahasına girer girmez çektiği şutta kaleci Sinan Bolat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

18. dakikada ikili mücadelede Cengiz Ünder'in ayağından topu kapan Zakaric'in ceza sahası içi sol çaprazında yerden şutunda, kaleci Sinan Bolat meşin yuvarlağı ayakları ile çelmeyi başardı. Dönen topu önünde bulan Visca'nın vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

22. dakikada Bosna Hersek defansının uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından yerden sert şutunda, Şener Özbayraklı'ya da çarpan meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

28. dakikada Cengiz Ünder'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda, kaleci Sehic topu son anda tokatlayarak kornere çeldi.

32. dakikada A Milli Takım gole çok yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun sol taraftan ceza sahası içerisine yaptığı ortada Oğuzhan Özyakup bekletmeden topu boş durumdaki Enes Ünal'ın önüne bıraktı. Enes, kaleci ile karşı karşıya kaldığı boş pozisyonda meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

34. dakikada Oğuzhan Özyakup'ın pasında ceza yayı üzerinde topu kontrol eden Hakan Çalhanoğlu'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

40. dakikada gelişen Bosna Hersek atağında, Cimirot'un ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı plase vuruşta, top yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



50'nci dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Prcic yerden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.



68'inci dakikada sağ kanattan Cengiz'in ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Hakan'ın gelişine kaleye gönderdiği şut üstten auta çıktı.



70'inci dakikada Oğuzhan'ın ara pasında bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Cenk topu önüne düzeltip vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya gitti.



72'nci dakikada ceza sahası yayının üzerinden kazanılan serbest vuruşta Hakan doğrudan topu kaleye gönderdi, barajı aşan meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



84'üncü dakikada Yunus'un sol kanattan ortasında savunmadan seken top arka direkte Cenk'e geldi onun gelişine röveşatasında meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya gitti.



Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.