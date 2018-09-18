Millilerin altyapısı Bursaspor’dan – Fotomaç – 18 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Millilerin altyapısı ’dan

    Millilerin altyapısı Bursaspor’dan

    A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynadığı maçların kadrosuna en fazla altyapısından oyuncu veren kulüp olurken, U19 ve U17 'nda da Bursasporlu futbolcular göze çarpıyor.

    A Milli Takım geçtiğimiz haftalarda ve ile Uluslar Ligi'nde karşılaşırken bu mücadelelerin kadrosunda en fazla altyapısından oyuncu bulunduran kulüp oldu. Ay yıldızlıların kadrosunda yer alan , , ve Mehmet Zeki Çelik yeşil beyazlı kulübün altyapısından yetişti. 'da devam eden tek oyuncu olan , 5'inci kez A Milli Takım'ın kadrosunda yer almasına karşın henüz forma giyemedi. 21 yaşındaki genç savunmacı, şu ana dek ligde oynanan tüm maçlarda tam süre alırken geçtiğimiz günlerde de sözleşmesini uzatmıştı.

    KUBİLAY'IN GOLÜ GALİBİYETİ GETİRDİ
    Yeşil beyazlıların yetiştirdiği oyuncular, Ümit 'nda da kendisini gösterdi. Ay yıldızlıların, 2019 Avrupa Şampiyonası grup eleme 9'uncu maçında deplasmanda grup lideri 'i 1-0 mağlup ettiği maçta galibiyet golü Kubilay Kanatsızkuş'tan geldi. 21 yaşındaki oyuncu, 11'inci maçında 4'üncü golünü kaydetti. Altyapıdan çıkan Kubilay, sezon başında MKE Ankaragücü'ne kiralanmıştı.

    U17'DE 4 BURSASPORLU
    U17 'nın bugün ve 20 Eylül tarihlerinde Dublin'de İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna da Bursaspor'un oyuncuları damga vurdu. 18 kişilik kadroda yeşil beyazlı ekipten 4 isim yer aldı. Milli forma ile mücadele edecek Ali Akman, Muhammed Emin Sarıkaya, Bünyamin Yavaşoğlu ve Emirhan Çetinbaş da Bursaspor Kulübü'nün altyapısında yer alıyor.

    1. 18.9.2018 10:48
    2. Güncelleme: 18.9.2018 10:53
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