Mircea Lucescu: "Kapımız herkese açık" – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    : "Kapımız herkese açık"

    Mircea Lucescu: "Kapımız herkese açık"

    , sınavı öncesi önemli mesajlar verdi: “’ın bir cezası var. Yetenekli bir oyuncu ve ileride ondan faydalanmak istiyorum. kapılarını kimseye kapatmadım. Şimdi genç futbolcuların performanslarını görmek istiyorum”

    A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, bugün oynanan maçı öncesi birçok konuya değindi. Sözlerine rakiple başlayan Rumen hoca, "Rusya'da iyi tanıdığım isimler var. Son maçlarında da organizasyon değişikliğine gittiler. Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçına çıkacaklar ve büyük bir motivasyonla oynayacaklar. Bizim futbolcularımızın da oynama arzusu yüksek olacaktır" dedi. Tecrübeli teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "Arda Turan'ın bir cezası var. Yetenekli bir oyuncu ve ileride ondan faydalanmak istiyorum. Milli Takım kapılarını kimseye kapatmadım."

    GELECEKTEN UMUTLUYUM
    "Şimdi genç futbolcuların performanslarını görmek istiyorum. Kulüplerinde şans bulamayan 20 yaşındaki futbolcuların bu açığını kapatmayı planlıyoruz. Oynadığımız bu hazırlık maçlarının ileride olumlu yansıması olacaktır. Cenk Tosun olayını analiz etmek kolay değil. Hayatında kırmızı kart görmemiş harika bir oyuncu. Ancak babasının hırpalandığını görünce sinirlerine hakim olamadı. Özür diledi ve bir daha yalnızca o değil hiçbir oyuncu böyle bir hareketi tekrarlamayacaktır. Biz Türkler buna alışığız aslında."

    RUSYA İYİ RAKİP
    Luce, hazırlık maçındaki rakibimiz Rusya ile ilgili ise şunları söyledi: "Rus oyuncuları iyi tanıyorum. Samedov'un etkili ortaları var. Diğer genç oyuncular da alternatif ve hızlı oyuncular. Son maçta organizasyon değişikliği yaptıklarını gördük" diye konuştu.

    DÜNYA KUPASI İÇİN BURADA OLMAK İSTERDİK
    Lucescu ile birlikte basın toplantısında yer alan oyuncularından Hasan Ali Kaldırım, kısa ve net konuştu. "'nda oynamak için Rusya'da bulunmak isterdik" diyen Hasan, "Ancak olmadı. Artık hedefimiz EURO 2020. İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Her geçen gün daha iyi yerde olacağız. Hocamızın istediği futbolu geliştireceğiz. Bunu son hazırlık maçlarında sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Sabır ve zamana ihtiyacımız var. Son maçta yediğimiz gollerde bireysel hatalar olmuş olabilir. Herkes hata yapabilir ama ondan önce oynadığımız futbolunun iyi olduğunu düşünüyorum.

    SORUSUNA LUCE TEPKİSİ!
    Bir gazetecenin Hasan Ali'ye yönelttiği, "'nin yeni başkanı Ali Koç oldu. Neler söylersin?" demesinin ardından Lucescu devreye girdi. Rumen hoca, "Milli Takım'la ilgili sorulara yanıt vereceğiz" dedi.

    1. 5.6.2018
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