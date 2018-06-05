Mircea Lucescu: "Kapımız herkese açık"
Mircea Lucescu, Rusya sınavı öncesi önemli mesajlar verdi: “Arda Turan’ın bir cezası var. Yetenekli bir oyuncu ve ileride ondan faydalanmak istiyorum. Milli Takım kapılarını kimseye kapatmadım. Şimdi genç futbolcuların performanslarını görmek istiyorum”
GELECEKTEN UMUTLUYUM
"Şimdi genç futbolcuların performanslarını görmek istiyorum. Kulüplerinde şans bulamayan 20 yaşındaki futbolcuların bu açığını kapatmayı planlıyoruz. Oynadığımız bu hazırlık maçlarının ileride olumlu yansıması olacaktır. Cenk Tosun olayını analiz etmek kolay değil. Hayatında kırmızı kart görmemiş harika bir oyuncu. Ancak babasının hırpalandığını görünce sinirlerine hakim olamadı. Özür diledi ve bir daha yalnızca o değil hiçbir oyuncu böyle bir hareketi tekrarlamayacaktır. Biz Türkler buna alışığız aslında."
RUSYA İYİ RAKİP
Luce, hazırlık maçındaki rakibimiz Rusya ile ilgili ise şunları söyledi: "Rus oyuncuları iyi tanıyorum. Samedov'un etkili ortaları var. Diğer genç oyuncular da alternatif ve hızlı oyuncular. Son maçta organizasyon değişikliği yaptıklarını gördük" diye konuştu.
DÜNYA KUPASI İÇİN BURADA OLMAK İSTERDİK
Lucescu ile birlikte basın toplantısında yer alan Milli Takım oyuncularından Hasan Ali Kaldırım, kısa ve net konuştu. "Dünya Kupası'nda oynamak için Rusya'da bulunmak isterdik" diyen Hasan, "Ancak olmadı. Artık hedefimiz EURO 2020. İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Her geçen gün daha iyi yerde olacağız. Hocamızın istediği futbolu geliştireceğiz. Bunu son hazırlık maçlarında sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Sabır ve zamana ihtiyacımız var. Son maçta yediğimiz gollerde bireysel hatalar olmuş olabilir. Herkes hata yapabilir ama ondan önce oynadığımız futbolunun iyi olduğunu düşünüyorum.
ALİ KOÇ SORUSUNA LUCE TEPKİSİ!
Bir gazetecenin Hasan Ali'ye yönelttiği, "Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç oldu. Neler söylersin?" demesinin ardından Lucescu devreye girdi. Rumen hoca, "Milli Takım'la ilgili sorulara yanıt vereceğiz" dedi.
- 5.6.2018
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Beşiktaş'ta ilk hedef Oğuzhan Özyakup!
Toplam 1
Yorum
SON SİYAH AMAN OĞUZHAN'I KAÇIRMAYIN SENEYE YOKSA MAHFOLURUZ.. ANLAŞILAN YÖNETİM HALA AKILLANMADI ÖNÜMÜZDEKİ SENEDE BJK KAYIP...
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Koç’a gönderme
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Yorum
CELAL 5.YILDIZI TAKTIGIMIZI GORMEKTE KOC GIBI BIRINE YAKISIRDI AZIZ 3.4 U GORDU YETER
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Trabzonspor'da stopere yeni aday Sadık Çiftpınar
Toplam 2
Yorum
PALA61 HALA MİLLETE YEDİRME PEŞİNDESİNİZ .BIRAKINDA TRABZONSPORDAN AZICIKTA TRABZONLU ÇOCUKLAR NASİPLENSİN
Mircea Lucescu: "Kapımız herkese açık" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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