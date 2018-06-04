Ali Koç'un ilk maçı olacak! Potada final mücadelesi başlıyor – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    'un ilk maçı olacak! Potada final mücadelesi başlıyor

    <a href="/index/ali-koc?id=3c5d8c60-4ef8-42d3-b46e-c4048736de7b" class="" rel="tag">Ali Koç</a>'un ilk maçı olacak! Potada final mücadelesi başlıyor

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ile arasındaki play-off final mücadelesi, yarın başlayacak.

    Final serisinde dört galibiyete ulaşacak takım sezonu şampiyon tamamlayacak. İlk iki maç, normal sezonu lider tamamlayan sarı-lacivertli ekibin sahasında oynanacak.

    ile arasındaki ilk karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. beIN Sports'tan naklen yayınlanacak maç, Ülker Spor ve Etkinlik'te yapılacak.

    Finaldeki ekiplerden , yarı final mücadelesinde Banvit'e 3-0 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

    ise yarı finalde 'i 3-1'le geçerek finalde yer almayı başardı.

    1. 4.6.2018 11:26
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