A Milli Takım, Tunus maçı hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    A , Tunus maçı hazırlıklarını sürdürdü

    A <a href="/index/milli-takim?id=e5de2bc7-386e-4ecf-8278-6bcd3052a2cb" class="" rel="tag">Milli Takım</a>, Tunus maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Tunus ile 'nin kentinde hazırlık karşılaşmasına çıkacak olan A , bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    'ı hazırlık karşılaşmasında 2-1 mağlup eden A , Tunus ve ile birer hazırlık maçı daha yapacak. 1 Haziran Cuma günü Tunus ile 'nin kentinde karşı karşıya gelecek olan Ay-Yıldızlılar bu karşılaşmanın hazırlıklarını sabah yaptığı çalışmayla sürdürdü. Riva'da Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetiminde yapılan antrenmanda hafif sakatlığı bulunan , fisyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma, 5'e 2 top kapma idmanıyla devam etti. İlk 15 dakikası basına açık olarak yapılan çalışmanın basına kapalı olan bölümünde ise taktik antrenman yapıldı.

    Milliler bugün saat 14.55'te 'den kalkacak olan uçakla 'ye gidecek.
    1. 30.5.2018 12:05
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