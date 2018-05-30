Okan Kocuk Milli Takım kadrosundan çıkarıldı – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    kadrosundan çıkarıldı

    <a href="/index/okan-kocuk?id=9f5ba605-438c-4ee2-86b2-bd8f509794c5" class="" rel="tag">Okan Kocuk</a> <a href="/index/milli-takim?id=e5de2bc7-386e-4ecf-8278-6bcd3052a2cb" class="" rel="tag">Milli Takım</a> kadrosundan çıkarıldı

    A 'da kaleci , ailevi sağlık sorunları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

    'nda yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    A Milli Takımımızın bugün İsviçre'ye seyahati öncesinde A Milli Takım aday kadrosunda zorunlu bir değişiklik yapıldı.

    Kaleci Okan Kocuk, ailevi sağlık sorunları nedeniyle A Milli Takım'ın Tunus ve Rusya maçları aday kadrosundan çıkarıldı.


    1. 30.5.2018 13:51
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