Okan Kocuk Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
A Milli Takım'da kaleci Okan Kocuk, ailevi sağlık sorunları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
A Milli Takımımızın bugün İsviçre'ye seyahati öncesinde A Milli Takım aday kadrosunda zorunlu bir değişiklik yapıldı.
Kaleci Okan Kocuk, ailevi sağlık sorunları nedeniyle A Milli Takım'ın Tunus ve Rusya maçları aday kadrosundan çıkarıldı.
- 30.5.2018 13:51
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Serdar Gürler Beşiktaş'a imzayı atıyor
Toplam 4
Yorum
karakartalll deniz türüç okey emre akbaba okey ama serdar gürler bize katkı veremezmiş gibi geliyor içime sinmiyor hiç bence deniz ve emre alınmalı
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Aziz Yıldırım: Cumhurbaşkanımız sayesinde kurtulduk
Toplam 11
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03.07.2011 Muhteşem FB taraftarı birlik olarak darbeye karşı koyduk,Biz ayağa kalkıp direnmesek sen yoktun,bırak ben dik durdum,engelledik laflarını
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Donk’un menajeri Galatasaray’ı şok etti
Toplam 3
Yorum
TCelcius Avel oyuncunun sözleşmesi bitti kimi satıyon keko ne isteyecekti başka lavaşlara bak sen
Okan Kocuk Milli Takım kadrosundan çıkarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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