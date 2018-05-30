A Milli futbol takımı Tunus maçı için Cenevre'ye gitti – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    A Milli takımı Tunus maçı için 'ye gitti

    A Milli <a href="/index/futbol?id=430973cb-2af0-47ed-96d4-924a356eb74b" class="" rel="tag">futbol</a> takımı Tunus maçı için <a href="/index/cenevre?id=03443c8e-b72c-4316-a8ad-515251610e94" class="" rel="tag">Cenevre</a>'ye gitti

    A Milli Takımı, Tunus ile 1 Haziran'da 'de oynayacağı karşılaşma için İstanbul'daki son çalışmasını Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

    İdmanda ısınmanın ardından pas ve taktik çalışma yapıldı. , tedbir amaçlı olarak takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı. Antrenmanın ardından dinlenmeye geçen A kafilesi daha sonra 'ndan müsabakanın oynanacağı kentine hareket etti.

    BASIN TOPLANTISI YERİ VE SAATİ DEĞİŞTİ
    A Milli Takımın 1 Haziran'da Tunus ile oynayacağı özel maç öncesindeki medya aktiviteleri programında değişiklik yapıldı.

    Buna göre, A Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcunun katılımıyla 31 Mayıs Perşembe günü yerel saatle 18.00'de Colovray Stadı'nda düzenleneceği açıklanan basın toplantısı, saat 12.30'da Hotel InterContinental Geneva'da gerçekleştirilecek.
    A Milli Takım'ın maç öncesindeki son antrenmanı ise açıklandığı gibi yerel saatle 18.30'da Colovray Stadyumu'nda yapılacak. Çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.

    HAKEMLER İSVİÇRE'DEN
    A Milli Takımı'nın 1 Haziran Cuma günü Tunus ile oynayacağı özel müsabakayı İsviçre Federasyonu'ndan Alain Bieri yönetecek.
    İsviçre'nin kentindeki Cenevre Stadyumu'nda TSİ 21.15'te başlayacak müsabakada, Bieri'nin yardımcılıklarını Alain Heiniger ve Jan Koebeli yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise yine İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Stéphane De Almedia olacak.

    1. 30.5.2018 14:43
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