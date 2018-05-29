İsviçre'nin Cenevre kentindeki Cenevre Stadyumu'nda TSİ 21.15'te başlayacak müsabakada, Bieri'nin yardımcılıklarını Alain Heiniger ve Jan Koebeli yapacak.



Maçın dördüncü hakemi ise yine İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Stéphane De Almedia olacak.