Tunus - Türkiye maçını Alain Bieri yönetecek – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Tunus - maçını yönetecek

    Tunus - <a href="/index/turkiye?id=a5c5b620-8592-482f-bee7-76e6474642cf" class="" rel="tag">Türkiye</a> maçını <a href="/index/alain-bieri?id=2179fd42-31e3-44bc-9f78-3018dd414d0d" class="" rel="tag">Alain Bieri</a> yönetecek

    A Milli Takımı'nın 1 Haziran Cuma günü Tunus ile oynayacağı özel müsabakayı Federasyonu'ndan yönetecek.

    'nin Cenevre kentindeki Cenevre Stadyumu'nda TSİ 21.15'te başlayacak müsabakada, Bieri'nin yardımcılıklarını Alain Heiniger ve Jan Koebeli yapacak.

    Maçın dördüncü hakemi ise yine Federasyonu'ndan Stéphane De Almedia olacak.

    1. 29.5.2018 17:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tunus - maçını yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN