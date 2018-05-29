Abdülkadir Ömür A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, sol uyluk arka adalesindeki sakatlık nedeniyle A Milli Takımımızın Tunus ve Rusya ile oynayacağı özel maçlar öncesinde aday kadrodan çıkarıldı.

18 yaşındaki oyuncu, A Milli Takım'ın İstanbul'daki toplanışından itibaren takımdan ayrı olarak kendisi için özel olarak hazırlanan tedavi ve antrenman programı dahilinde çalışıyordu. Ancak sakatlığının özel maçlara dek iyileşmeyeceği anlaşıldığından, sağlık heyetinin önerisi ve teknik heyetin kararı ile futbolcunun kamp kadrosundan çıkarılması uygun bulundu.