Abdülkadir Ömür A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı
Trabzonspor'un yıldız ismi Abdülkadir Ömür, A Milli Takım'ın Tunus ve Rusya ile oynayacağı özel maçlar öncesinde aday kadrodan çıkarıldı.
TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, sol uyluk arka adalesindeki sakatlık nedeniyle A Milli Takımımızın Tunus ve Rusya ile oynayacağı özel maçlar öncesinde aday kadrodan çıkarıldı.
18 yaşındaki oyuncu, A Milli Takım'ın İstanbul'daki toplanışından itibaren takımdan ayrı olarak kendisi için özel olarak hazırlanan tedavi ve antrenman programı dahilinde çalışıyordu. Ancak sakatlığının özel maçlara dek iyileşmeyeceği anlaşıldığından, sağlık heyetinin önerisi ve teknik heyetin kararı ile futbolcunun kamp kadrosundan çıkarılması uygun bulundu.
- 29.5.2018 17:18
- Güncelleme: 29.5.2018 17:20
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
Abdülkadir Ömür A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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