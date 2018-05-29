Galatasaray, Beşikta ve Trabzonspor'un transfer listesinde yer aldığı belirtilen Serdar Gürler, Süper Lig'de forma giymek istediğini vurguladı.

"SÜPER LİG'DE KALMAK İSTİYORUM"

Osmanlıspor ile küme düşen Serdar Gürler, "Ben Süper Lig'de kalmak istiyorum ama son sözü başkanlar söyler. Onlar ne söylerse o olur. Elimden geleni yapacağım. Türk futboluna vereceğim çok şeyler olduğunu söylüyorum. Önümde belki en fazla 10 sene var, Türkiye'de hatırlanan futbolcu olmak istiyorum" dedi.

Osmanlıspor ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 33 maçta 13 gol attı ve 6 asist yaptı.