Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Türkiye'nin İran'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Serdar Gürler, geleceği hakkında konuştu.
Galatasaray, Beşikta ve Trabzonspor'un transfer listesinde yer aldığı belirtilen Serdar Gürler, Süper Lig'de forma giymek istediğini vurguladı.
"SÜPER LİG'DE KALMAK İSTİYORUM"
Osmanlıspor ile küme düşen Serdar Gürler, "Ben Süper Lig'de kalmak istiyorum ama son sözü başkanlar söyler. Onlar ne söylerse o olur. Elimden geleni yapacağım. Türk futboluna vereceğim çok şeyler olduğunu söylüyorum. Önümde belki en fazla 10 sene var, Türkiye'de hatırlanan futbolcu olmak istiyorum" dedi.
Osmanlıspor ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 33 maçta 13 gol attı ve 6 asist yaptı.
- 29.5.2018 07:53
- Güncelleme: 29.5.2018 07:54
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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