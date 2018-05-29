Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum" – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    : "'de kalmak istiyoum"

    <a href="/index/serdar-gurler?id=bc017ca9-ea16-4370-a8f2-61bfde0fa531" class="" rel="tag">Serdar Gürler</a>: "<a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a>'de kalmak istiyoum"

    'nin İran'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından , geleceği hakkında konuştu.

    , Beşikta ve 'un transfer listesinde yer aldığı belirtilen , 'de forma giymek istediğini vurguladı.

    "SÜPER LİG'DE KALMAK İSTİYORUM"
    ile küme düşen , "Ben 'de kalmak istiyorum ama son sözü başkanlar söyler. Onlar ne söylerse o olur. Elimden geleni yapacağım. Türk futboluna vereceğim çok şeyler olduğunu söylüyorum. Önümde belki en fazla 10 sene var, 'de hatırlanan futbolcu olmak istiyorum" dedi.

    ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 33 maçta 13 gol attı ve 6 asist yaptı.

    1. 29.5.2018 07:53
    2. Güncelleme: 29.5.2018 07:54
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