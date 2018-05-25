Millilere durmak yok!
Ay-yıldızlılar, İran maçı hazırlıklarını sürdürdü. Bursa kalecisi Harun’un da davet edildiği kadroda Abdülkadir ve Volkan Babacan antrenmana çıkamadı
Mill Futbol Takımı, İran ile 28 Mayıs'ta İstanbul'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. Lucescu yönetimindeki günün ilk antrenmanına ayyıldızlı ekibin ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Antrenmanın dar alan oyunları ve taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı. Antrenmanda Abdülkadir Ömür'ün tedavisi sürmesi, Volkan Babacan'ın ise tedbir amaçlı olarak yer almadığı kaydedildi. Öte yandan İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna Bursaspor'un kalecisi Harun Tekin de davet edildi. Tecrübeli file bekçisi akşam kampa katıldı.
- 25.5.2018
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
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