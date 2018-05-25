Millilere durmak yok! – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Millilere durmak yok!

    Millilere durmak yok!

    Ay-yıldızlılar, maçı hazırlıklarını sürdürdü. kalecisi Harun’un da davet edildiği kadroda Abdülkadir ve antrenmana çıkamadı

    Mill Futbol Takımı, ile 28 Mayıs'ta 'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. Lucescu yönetimindeki günün ilk antrenmanına ayyıldızlı ekibin ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Antrenmanın dar alan oyunları ve taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı. Antrenmanda Abdülkadir Ömür'ün tedavisi sürmesi, 'ın ise tedbir amaçlı olarak yer almadığı kaydedildi. Öte yandan , Tunus ve ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna 'un kalecisi de davet edildi. Tecrübeli file bekçisi akşam kampa katıldı.

    1. 25.5.2018
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