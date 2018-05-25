Millilere durmak yok!

Mill Futbol Takımı, İran ile 28 Mayıs'ta İstanbul'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. Lucescu yönetimindeki günün ilk antrenmanına ayyıldızlı ekibin ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Antrenmanın dar alan oyunları ve taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı. Antrenmanda Abdülkadir Ömür'ün tedavisi sürmesi, Volkan Babacan'ın ise tedbir amaçlı olarak yer almadığı kaydedildi. Öte yandan İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna Bursaspor'un kalecisi Harun Tekin de davet edildi. Tecrübeli file bekçisi akşam kampa katıldı.