Cengiz Ünder antrenmanı yarıda bıraktı! A Milli Takım’da hazırlıklar sürüyor
A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri öncesinde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde toplandı. Milliler, 28 Mayıs Pazartesi günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda İran ile oynanacağı özel maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşuları ile başladı. 5'e 2 top kapma gerçekleştiren ay-yıldızlılar, çabukluk çalışmasının ardından iki takım halinde dar ve geniş alanda tek pas antrenmanı ile idmanı noktaladı.
Kırmızı-beyazlılarda Hakan Çalhanoğlu dizindeki sakatlıktan dolayı kadrodan çıkartılırken, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal ve Yunus Mallı da takımdan ayrı koşu gerçekleştirdi.
Milliler, hazırlıklarını yarın basına kapalı gerçekleştirileceği antrenmanla sürdürecek.
- 23.5.2018 21:28
-
Burak Yılmaz İstanbul'da evini bile tuttu
Toplam 13
Yorum
Piconhors Trezeque alalım club brugge dan veya genç fizikli bir fas-cezayir-fransa surinam-hollanda karışımı bir futbolcu alalım
-
Galatasaray bayrakları Boğaz'a asıldı
Toplam 2
Yorum
fenrbahce 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
-
Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
Cengiz Ünder antrenmanı yarıda bıraktı! A Milli Takım’da hazırlıklar sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.