Cengiz Ünder antrenmanı yarıda bıraktı! A Milli Takım’da hazırlıklar sürüyor – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    antrenmanı yarıda bıraktı! A ’da hazırlıklar sürüyor

    <a href="/index/cengiz-under?id=226503a7-9161-46f6-bfbe-169b0f2c6087" class="" rel="tag">Cengiz Ünder</a> antrenmanı yarıda bıraktı! A <a href="/index/milli-takim?id=e5de2bc7-386e-4ecf-8278-6bcd3052a2cb" class="" rel="tag">Milli Takım</a>’da hazırlıklar sürüyor
    Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Takımı, ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına başladı. Milli futbolcu , sakatlanarak antrenmanı tedbir amaçlı yarıda bıraktı.

    A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri öncesinde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve 'nde toplandı. Milliler, 28 Mayıs Pazartesi günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda ile oynanacağı özel maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşuları ile başladı. 5'e 2 top kapma gerçekleştiren ay-yıldızlılar, çabukluk çalışmasının ardından iki takım halinde dar ve geniş alanda tek pas antrenmanı ile idmanı noktaladı.

    Kırmızı-beyazlılarda dizindeki sakatlıktan dolayı kadrodan çıkartılırken, Mahmut Tekdemir, ve da takımdan ayrı koşu gerçekleştirdi.

    Milliler, hazırlıklarını yarın basına kapalı gerçekleştirileceği antrenmanla sürdürecek.
    1. 23.5.2018 21:28
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