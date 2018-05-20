A Milli Takım'da skandal olay!
Federasyonun sakat olduğu için kadroya alınmadığını açıkladığı Enes Ünal, takımıyla ilk 11'de maça çıktı
Milli Takımlar'ın resmi twitter hesabından dün yapılan paylaşımda, Enes Ünal'ın da aralarında bulunduğu 4 futbolcunun sakatlık nedeniyle kadroya alınmadığı açıklanmıştı. Ancak Enes Ünal bugün takımı Villareal'in Real Madrid ile karşılaştığı maça ilk 11'de başladı ve 67 dakika sahada kaldı. Yapılan açıklamada Enes'in baldırında yırtık olduğu açıklanmıştı.
- 19.5.2018 23:19
- Güncelleme: 20.5.2018 07:02
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Terim'den kutlamalara özel istek
Toplam 2
Yorum
sami Tudor yeni takim kurdu iyi de puanlar aldi takim tam da rayina oturmusken terim ve etrafindakiler Tudoru kovdurup basarisinin uzerine kondu
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Fenerbahçe kupaya hasret
Toplam 8
Yorum
sami bizim baskanin kupa gibi bir derdi mi var, o her gun arazi insaat tesis pesinde,
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Fenerbahçe ligi ikinci bitirdi!
Toplam 6
Yorum
yavuz bu başkanla bu hocayla butakımdan bir cacık olmaz yeni sezonda boş türbüne oynarız
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