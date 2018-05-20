A Milli Takım'da skandal olay!

Milli Takımlar'ın resmi twitter hesabından dün yapılan paylaşımda, Enes Ünal'ın da aralarında bulunduğu 4 futbolcunun sakatlık nedeniyle kadroya alınmadığı açıklanmıştı. Ancak Enes Ünal bugün takımı Villareal'in Real Madrid ile karşılaştığı maça ilk 11'de başladı ve 67 dakika sahada kaldı. Yapılan açıklamada Enes'in baldırında yırtık olduğu açıklanmıştı.