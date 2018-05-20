A Milli Takım'da skandal olay! – Fotomaç – 20 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    A Milli Takım'da skandal olay!

    A Milli Takım'da skandal olay!

    Federasyonun sakat olduğu için kadroya alınmadığını açıkladığı , takımıyla ilk 11'de maça çıktı

    'ın resmi twitter hesabından dün yapılan paylaşımda, 'ın da aralarında bulunduğu 4 futbolcunun sakatlık nedeniyle kadroya alınmadığı açıklanmıştı. Ancak Enes Ünal bugün takımı Villareal'in ile karşılaştığı maça ilk 11'de başladı ve 67 dakika sahada kaldı. Yapılan açıklamada Enes'in baldırında yırtık olduğu açıklanmıştı.

    1. 19.5.2018 23:19
    2. Güncelleme: 20.5.2018 07:02
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