Milliler 37’de – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    Milliler 37’de

    Milliler 37’de
    , mayıs ayı dünya sıralamasını belirledi. 714 puana sahip olan A , 37. sıradaki yerini korudu. 'nın son şampiyonu , liderliğini sürdürdü. 'nın ikinci, üçüncü sırada yer aldı. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 7 Haziran'da açıklanacak.
    1. 18.5.2018
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