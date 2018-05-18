Milliler 37’de
FIFA, mayıs ayı dünya sıralamasını belirledi. 714 puana sahip olan A Milli Takımımız, 37. sıradaki yerini korudu. Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, liderliğini sürdürdü. Brezilya'nın ikinci, Belçika üçüncü sırada yer aldı. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 7 Haziran'da açıklanacak.
- 18.5.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Finallerin üstadı Galatasaray
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terimle aliskanliklarimiza geri dönüyoruz!
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Kulüpten kutlama
Toplam 1
Yorum
Aslan Oradaydim hic bukadar büyük heyacan yasamamistim,iyiki varsin Galatasaray
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Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 5
Yorum
qnb tamam küme düşmemeye oynar artık
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