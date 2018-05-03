Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "2024'e hazırız"

Sabah gazetesi tarafından gerçekleştirilen organizasyonun kapanış konuşmasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak gerçekleştirdi.

Bakan Osman Aşkın Bak, futbolun sadece futbol olmadığını belirterek, "Futbol bir endüstri ama futbol sadece futbol değil. Burada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve diğer başkanlar çok önemli bilgiler verdiler. Burada futbolun bir fotoğrafını çektiğimizde gelinen noktalara baktığımızda Avrupa'nın önündeyiz. Bu yıl sonunda 4-5 yeni stadımız da tamamlanacak. Türk futbolu tesis anlamında üst noktalara ilerledi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2014 Avrupa Şampiyonası'na adayız. Yeni stadyumlar uluslararası kriterin üzerinde ve yüzde 95'i tamamlandı. Birkaç stadyumda daha ilave edilecek. Biz buna hazırız" açıklamasını yaptı.



"SPORUN GÜCÜ TERÖRÜ YENECEK"

Spora yapılan yatırımlarla birlikte uyuşturucu ve terörün de üstesinden gelineceğine değinen Bakan Bak, "TBMM'de yasa çıkarıldı. 35'inci maddede profesyonel faaliyetlerden gelen verginin tekrar bu kulüplere iade edilmesi ve amatör branşlara destek olunması gibi bir karar çıktı. 300 milyon TL gibi bir kaynak oluyor. Bu, Türk sporunun amatör branşlar ve olimpiyatlar çerçevesinde ilerlemesi demek. Galatasaray Kulübü'nün olimpiyat şampiyonu sporcusu olması, Trabzonspor'un Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin şampiyon sporcuları olmasını arzu ediyoruz. Kulüplerimiz ayrıca sporun gücünü görecekler. Sporun tabana yayılmasında uluslararası arenada olimpik ve amatör branşlarda yatırım yaparak kulüplerin Türk sporuna katkısı olacak. Türk sporunun, amatör branşların gelişmesi için adımlar atıldı. 2020 Olimpiyatları dahil olmak üzere önemli branşlarda sıçramalar olacak. Bu yasa amatör branşlar için büyük önem arz ediyor, çok büyük bir kaynak. Büyüyen endüstride 800 milyon TL gibi bir bütçe var ve 1 milyar Euro'ya yaklaşıyor. Sporun gücü terörü yenecek. Bu gençler, bizim gençlerimiz uyuşturucudan uzaklaşması için buralarda önemli roller alacaklar" dedi.



"KULÜPLER PAZAR PAYLARINI ARTTIRMALI"

Kulüplerin pazar paylarını büyütmesi gerektiğini söyleyen Bakan Osman Aşkın Bak, "Türkiye, yayın geliri açısından Avrupa'nın en büyük 6'ncı ligi. İngiltere ise 5.1 milyon Pound ile zirvede. Bizim büyümemiz gerekli. Yayın gelirleri dışında da kulüpler gelirlerini artırmalı. Herkesin üzerine düşen görevler var. Futbolumuzu yurt dışında pazarlamamız gerekiyor. Manchester United, Real Madrid'in yurt dışında ciddi bir pazarlama faaliyeti var. Bunlar önemli konular. Konuşulmalı, tartışılmalı, çeşitli görüşler alınmalı. Herkes fikrini ortaya koymalı. Kulüplerin buralarda yer alması önem arz ediyor" diye konuştu.



"ALTYAPIYA YATIRIM YAPMAK, MİLLİ TAKIMA YARAR"

Futbolun içinde yaşanan ekonomik sorunlardan el birliğiyle çıkılacağına vurgu yapan Bakan Bak, "Sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımız var. Kulüplerimiz de çaba gösterecek ve Türk futbolunun iyi yerlere geleceğini düşünüyoruz. Endüstri kurallarına uymamız gerekiyor. Kulüplerin borçları 7 milyar TL oldu ve her yıl zarar eden bir yapı var. Bu yapıdan hep beraber çıkmak için çalışmamız ve ihraç etmemiz gerekiyor. Altyapıya yapılacak olan yatırımlar milli takımımıza da yarayacak" ifadelerini kullandı.



"2024 İÇİN KARAR EYLÜL AYINDA"

Rekabet ortamı içinde güçlü adımlar atılması gerektiğini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Yasa dışı bahis konusunda yasal düzenlemeler yaptık. Buradan gelecek kaynağın da Türk sporuna aktarılması için çalışıyoruz. 40 milyar TL'lik bir rakam var. 30 milyar TL'lik bir açık. Bu açığı Türk sporuna aktarmak için İçişleri ve Maliye Bakanlığı ile çalışmalar yapıyoruz. Bu alan içinde hep beraberiz. Neticede bir endüstri alanındayız. Çarklar acımasız ve buna göre kuralları uygulamalıyız. Lokomotif ve marka kulüplerimiz pazardaki paylarını gençlere yatırarak çok daha güçlü hale gelecektir. Turkuvaz Medya'ya teşekkür ediyorum. 2024 bizim için çok önemli. Başvuru dosyamızı verdik. Eylül ayında karar açıklanacak. Gelecek ekonomi 25-30 milyar Dolar gibi bir kaynak. Bu müthiş bir kazanç" açıklamasını yaptı.

Bakan Bak, gençlere yapılan yatırımın sonunda başarının geleceğini vurgulayarak, "Kulüpler gelen bu parayı Türk sporu ve gençler için kullansınlar. Bunun karşılığında bayrağımızı gönlere çekerek bize gurur yaşatacaklar" diyerek konuşmasını sonlandırdı.