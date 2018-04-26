Lucescu, Altınordu'yu ziyaret edecek

Geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası'nda yarıda kalan olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini izlemek için Türkiye'ye gelen Rumen teknik adamın, yardımcısı Tayfur Havutçu aracılığıyla kendisine yapılan daveti kabul ettiği öğrenildi. İlk olarak Torbalı'da altyapının hizmetindeki Metin Oktay Yerleşkesi'ni gezecek Lucescu, burada U18 takımı oyuncuları için yapılacak profesyonelliğe geçiş törenine katılacak. İzmir ekibinde 13'ü milli olmak üzere 18 futbolcu, "Mesleğe Geçiş Yemini" adı altında gerçekleştirilen törenle profesyonel sözleşme imzalayacak.



Kulüp yönetiminin Altınordu Futbol Meslek Yüksekokulu olarak adlandırdığı altyapıdan mezun olacak genç futbolculara lisans diploması verilecek. Ziyarette Mircea Lucescu ve Tayfur Havutçu'nun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun da yer alacak. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, A Takım Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve yönetim kurulu üyeleri saat 11.00'de Torbalı'ya gelecek Lucescu ve ekibini misafir edecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, kulübün özkaynak düzeni ve oyuncu yetiştirme sistemi hakkında kendisine yapılacak sunumun ardından Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri ve Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi'ni de gezecek.