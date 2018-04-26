Lucescu, Altınordu'yu ziyaret edecek
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yarın futbolda altyapıya yaptığı yatırımlarla tüm dikkatleri üzerine çeken Altınordu'nun tesislerini incelemek için İzmir'e gelecek.
Geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası'nda yarıda kalan olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini izlemek için Türkiye'ye gelen Rumen teknik adamın, yardımcısı Tayfur Havutçu aracılığıyla kendisine yapılan daveti kabul ettiği öğrenildi. İlk olarak Torbalı'da altyapının hizmetindeki Metin Oktay Yerleşkesi'ni gezecek Lucescu, burada U18 takımı oyuncuları için yapılacak profesyonelliğe geçiş törenine katılacak. İzmir ekibinde 13'ü milli olmak üzere 18 futbolcu, "Mesleğe Geçiş Yemini" adı altında gerçekleştirilen törenle profesyonel sözleşme imzalayacak.
Kulüp yönetiminin Altınordu Futbol Meslek Yüksekokulu olarak adlandırdığı altyapıdan mezun olacak genç futbolculara lisans diploması verilecek. Ziyarette Mircea Lucescu ve Tayfur Havutçu'nun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun da yer alacak. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, A Takım Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve yönetim kurulu üyeleri saat 11.00'de Torbalı'ya gelecek Lucescu ve ekibini misafir edecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, kulübün özkaynak düzeni ve oyuncu yetiştirme sistemi hakkında kendisine yapılacak sunumun ardından Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri ve Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi'ni de gezecek.
- 26.4.2018 14:40
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın unutulmaz açıklamaları
Toplam 2
Yorum
MUSTAFA OLÇAY SADECE KENDİ KOLTUĞU UĞRUNA FİTNE SALAN İNSANLARI BİRBİRİNE DÜŞÜREN MAHLUKLARIN CEHENNEMİN DİBİNE KADAR YOLU VAR...!!
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Avrupa'nın en yaşlı ligi Türkiye'de oldu
Toplam 2
Yorum
gsli okadar para diyonda maaslar yuksek tamam ama hic bir superlig takimi 10m fazla vermiyor transfere. ingilizler tek sezon 500m harciyor
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın unutulmaz açıklamaları
Toplam 2
Yorum
MUSTAFA OLÇAY SADECE KENDİ KOLTUĞU UĞRUNA FİTNE SALAN İNSANLARI BİRBİRİNE DÜŞÜREN MAHLUKLARIN CEHENNEMİN DİBİNE KADAR YOLU VAR...!!
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