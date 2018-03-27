Türkiye çok iyi – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    çok iyi

    Türkiye çok iyi

    Karadağ’ın hocası Tumbakovic, bugünkü maç öncesi A ’a övgü dolu sözler sarfetti

    Karadağ Ljubisa Tumbakovic, maç öncesi düzenlediği toplantıda ay-yıldızlı ekibimize övgüler yağdırdı. 'nin iyi bir takım olduğunu belirten Sırp hoca, "Oyuna hakim olmaya ve kilit oyuncularıyla sonuca gitmeye çalışan bir ekip. Türkiye'ye karşı kadroda önemli değişiklikler yapacağım. göreve geldikten sonra gelecek vadeden bir milli takım ortaya çıkardı" dedi. 65 yaşındaki hoca, sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye'nin bu oyuncu grubu, gerçekten iyi futbol oynuyor. Onları Romanya ve İrlanda Cumhuriyeti maçlarında izlemek güzeldi. Yarın (bugün) Türkiye'nin oyununu bozmaya çalışacağız."


    VUKCEVİC'TEN CENGİZ'E: RAKİBİN EN İYİSİ O
    Teknik direktör Tumbakovic ile basın toplantısına çıkan Karadağ'ın yıldız isimlerinden Nikola Vukcevic, bugünkü maçla ilgili kısa bir yorum yaptı. 26 yaşındaki futbolcu, "Zor bir maç bizi bekliyor. Türkiye'nin çok kaliteli oyuncuları var. Türk oyuncuların hepsini iyi tanımıyorum ama Roma'da forma giyen 'in Türkiye'nin en iyi isimlerinden biri olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:55
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