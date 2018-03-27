Cengiz attı sosyal medya coştu! – Fotomaç – 27 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Cengiz attı sosyal medya coştu!

    Cengiz attı sosyal medya coştu!

    Cengiz Ünder, Milli Takımımızın Karadağ karşısndaki ilk golümüzü attı. Bu gole başta takım AS Roma olmak üzere twitter kullanıcıları kayıtsız kalmadı. İşte o tweetler...

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 20:59
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cengiz attı sosyal medya coştu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN