İrfan’dan mutlusu yok – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    İrfan’dan mutlusu yok

    İrfan’dan mutlusu yok

    İrlanda maçının son 10 dakikasında oynayan 'den mutlusu yok...

    İrlanda maçının son 10 dakikasında oynayan 'den mutlusu yok... İlk kez ay-yıldızlı formayla bir karşılaşmaya çıkan yıldız futbolcu, "Umarım ilerleyen dönemlerde daha çok şans bulur ve elimden geleni yaparım. Her Türk futbolcusu gibi ben de uzun yıllar 'a hizmet etmek istiyorum" sözlerini sarfetti.
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:17
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