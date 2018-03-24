Lucescu basın toplantısına çıkmadı! İşte nedeni... – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Lucescu basın toplantısına çıkmadı! İşte nedeni...

    Lucescu basın toplantısına çıkmadı! İşte nedeni...

    Türkiye A , özel maçta İrlanda Cumhuriyeti’ni ’ın attığı tek golle 1-0 mağlup etti. A Mircea Lucescu, İrlanda Cumhuriyeti Teknik Direktörü O’neill’in basın toplantısını uzun tutuğunu savunarak, duruma tepki gösterdi ve basın toplantısına katılmadı.

    Türkiye A , özel maçta İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ettiği maçtan sonra Lucescu basın toplantısına katılmadı. Lucescu'nun basın toplantısına katılmamasının nedeni olarak, maçtan sonra İrlanda Cumhuriyeti Teknik Direktörü O'neill'in toplantısını uzatması olarak gösterdi. Basın açıklamasını yapmayan Mircea Lucescu, karma alanda bulunan basın mensuplarına maçla ilgili kısa bir açıklama yaparak Antalya Stadyumu'ndan ayrıldı.

    Çok iyi bir maç çıkardıklarını ifade eden A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Ekip istediğimi yaptı ve oyunun tamamen hakimiydi. İlk yarı biraz daha iyiydi. Maç boyunca 9 kez kaleye şut çektik. İkinci yarıy ise oyuncu değişikliklerinden dolayı da birazcık oyunu hakimiyetini kaybettik ama iyiydik. Ben çok mutluyum, böyle devam etmek istiyoruz. Şimdi önümüzde Karadağ maçı var. O da çok önemli, bu akşamki oyunumuzun konformasyonu olarak gelecek maçta da aynı şekilde aynısını yapmak istiyoruz" dedi.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:08
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