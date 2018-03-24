Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir takımla birlikte çalıştı – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    ve takımla birlikte çalıştı

    Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir takımla birlikte çalıştı

    A Milli Futbol Takımı, 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına basına kapalı yaptığı antrenmanla başladı.

    'da konaklanan otelin sahasında, teknik direktör yönetiminde saat 18.00'de gerçekleştirilen idmanda ısınma hareketlerini takiben dar alan oyunları ve şut çalışmaları yapıldı. Antrenmanın şut çalışması bölümü, teknik heyet ve futbolcular arasında geçen neşeli anlara sahne oldu.

    karşılaşmasına ilk 11'de başlayan oyuncular sahadaki idmana katılmayıp kamp otelinde rejenerasyon çalışması yaptı.

    İrlanda Cumhuriyeti karşılaşması öncesinde takımdan ayrı düz koşu yapan ve , bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Kasığında zorlanma bulunan ise takımdan ayrı kendisi için hazırlanan özel program dahilinde antrenman yaptı.

    A Milliler, yarın aynı yer ve saatte yapacağı antrenmanla Karadağ maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:27
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