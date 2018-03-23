Türkiye-İrlanda maçının biletleri tükendi
A Milli Futbol Takımı'nın, İrlanda Cumhuriyeti ile bu akşam yapacağı hazırlık maçının bilet satışı sona erdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin tükenmesi nedeniyle internet üzerinden ve gişelerden yapılan satışın sona erdiği ifade edildi.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:05
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Alacaklılar kapıda!
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görengören Sadece GS' ın borçları yazılıp çiziliyorsa bu tüm yönetimlerin GS sevmediklerini gösterir.
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Yıldırım, Kocaman'ı defterden sildi!
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34 BU NE AYMAZLIK NE VERDİNİZDE NE İSTİYORSUNUZ 25 MİLYON FENERBAHÇE TARAFTARI AZİZ YILDIRIM VE EKİBİNİ DEFETERDEN SİLDİ
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“Önümüzdeki maçlara odaklanalım”
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Kaliteli Futbolcu Samaras kalitesini her maçta ortaya koyuyor. Hakem hatalarını konuşmaya gerek bile yok
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