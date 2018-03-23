Türkiye-İrlanda maçının biletleri tükendi – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    Türkiye-İrlanda maçının biletleri tükendi

    Türkiye-İrlanda maçının biletleri tükendi

    A Milli Futbol Takımı'nın, İrlanda Cumhuriyeti ile bu akşam yapacağı hazırlık maçının bilet satışı sona erdi.

    yapılan açıklamada, Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin tükenmesi nedeniyle internet üzerinden ve gişelerden yapılan satışın sona erdiği ifade edildi.

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:05
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