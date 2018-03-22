Sahadaki hoca Selçuk! – Fotomaç – 22 Mart 2018
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HEPSİ
    22 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Sahadaki hoca Selçuk!

    Sahadaki hoca Selçuk!
    MİLLİ formayla birçok önemli zaferde yer alan , kampta gençlerle yakından ilgileniyor. Tecrübelerini genç isimlerle paylaşan 33 yaşındaki futbolcu, idmanlarda herkesle yakından ilgileniyor: Tecrübeli oyuncu, bu konuda teknik heyete katkıda bulunuyor.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:18
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