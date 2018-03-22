Hocalardan toplantı – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Hocalardan toplantı

    Hocalardan toplantı
    Türkiye-İrlanda özel maçı öncesi iki takımın hocası, bugün basının karşısına çıkacak. İrlanda Martin O'Neill, saat 17.30'da, A 'ın hocası ise saat 19.00'da Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:19
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