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    20 Şubat 2018, Salı
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    Lucescu karma maç düzenliyor

    Lucescu karma maç düzenliyor

    1. Lig ve 2. Lig kulüplerinin 23 yaş altı futbolcularından oluşacak karma takımlar, 27-28 Şubat'ta karşı karşıya gelecek. Lucescu'nun talebiyle gerçekleşecek organizasyon,  A 'daki oyuncu havuzunu genişletmek amacıyla düzenlenecek

    () yapılan açıklamada, takımların, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde karşı karşıya geleceği bildirildi.

    A 'daki oyuncu havuzunu genişletmek amacıyla A Milli Takım Mircea Lucescu'nun talebi üzerine düzenlenecek organizasyonun A, Ümit ve Genç Milli Takım antrenörlerinin ortak koordinasyonuyla gerçekleştirileceği belirtildi.

    Açıklamada, Ümit ve Genç Milli Takım antrenörleri ile TFF bölge antrenörlerinden oluşan 33 kişilik teknik ekibin, 54 takımı kapsayan 252 maçı izleyerek tespit ettiği futbolcuların karşılaşmalarda boy göstereceği kaydedildi.

    Her ligin iki karmaya ayrılacağı organizasyonda, takımlar birer karşılaşma oynayacak. TFF 2. Lig karmaları müsabakası 27 Şubat Salı, 1. Lig karmaları maçı ise 28 Şubat Çarşamba günü yapılacak. İki mücadele de saat 14.00'te başlayacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, iki karşılaşmayı da ekibiyle takip edecek.

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 19:09
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