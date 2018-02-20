Lucescu karma maç düzenliyor
Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig kulüplerinin 23 yaş altı futbolcularından oluşacak karma takımlar, 27-28 Şubat'ta karşı karşıya gelecek. Lucescu'nun talebiyle gerçekleşecek organizasyon, A Milli Takım'daki oyuncu havuzunu genişletmek amacıyla düzenlenecek
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, takımların, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde karşı karşıya geleceği bildirildi.
A Milli Takım'daki oyuncu havuzunu genişletmek amacıyla A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun talebi üzerine düzenlenecek organizasyonun A, Ümit ve Genç Milli Takım antrenörlerinin ortak koordinasyonuyla gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, Ümit ve Genç Milli Takım antrenörleri ile TFF bölge antrenörlerinden oluşan 33 kişilik teknik ekibin, 54 takımı kapsayan 252 maçı izleyerek tespit ettiği futbolcuların karşılaşmalarda boy göstereceği kaydedildi.
Her ligin iki karmaya ayrılacağı organizasyonda, takımlar birer karşılaşma oynayacak. TFF 2. Lig karmaları müsabakası 27 Şubat Salı, Spor Toto 1. Lig karmaları maçı ise 28 Şubat Çarşamba günü yapılacak. İki mücadele de saat 14.00'te başlayacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, iki karşılaşmayı da ekibiyle takip edecek.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 19:09
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PFDK'den o hakeme 4 ay ceza!
Toplam 5
Yorum
volkan mhk konuyu idrak edememiş galiba adam istifa etmiş sen kime ham mahrumiyeti veriyorsun ...
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Başkandan Mehmetçik'e destek
Toplam 3
Yorum
Kralex Bu adamı sevmiyorsunuz ama milliyetçiliğini görmezden geliyorsunuz.. Mehmetçik Vakfına en çok bağış yapan başkandır Aziz Yıldırım..
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Altyapıya 8 transfer
Toplam 3
Yorum
kocamanın farkı gelecek yıllarda daha çok genci a takımda göreceğiz. şu an bile 2 tane genç oyuncu zaman zaman 11'e giriyor.
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