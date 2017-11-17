Futbolda FETÖ kumpası

Karagümrükspor ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Cengiz Günaydın, FETÖ'nün futbol yapılanmasıyla ilgili gündem yaratacak açıklamalar yaptı. A Spor'a konuşan Günaydın şunları söyledi: 2016 Ocak ayında Belçika'dan Sefa Nihat İşçi adında bir oyuncu aldık. Araştırdık ve 11 defa U19 Milli Takımı'na çağrıldığını gördük. Bizde rahatlıkla oynayacağını düşündük. Ancak çok vasat bir oyuncu olduğunu gördük. Sezon sonu yetersiz bulup sözleşmesini feshetme kararı aldık. Menajeri arayıp "Oyuncunun sözleşmesini sakın feshetmeyin size bir sürprizimiz var" dedi. "Nedir bu sürpriz" dedim. "Bu oyuncu tekrar U19 Milli Takımı'na çağrılacak" dedi. Dedim ki, "Ya şaka mısınız! "Bu adam bizde oynayamıyor, nasıl çağrılacak" dedim. "Başka şeyler var" dedi... "Kiminle yapacaksınız" dedim. "Seçiciler kimse onlar yapıyor" karşılığını verdi. Birilerine emrediliyor bunu da alacaksın diyorlar…

FETÖ'nün uzantıları tarafından yapılıyor. Buna rağmen sözleşmeyi feshettik. Bu sırada 15 Temmuz'da terör örgütü darbe girişiminde bulundu. Defalarca U19 Milli Takımı'nda oynayan başka oyuncu şu anda fırında çalışıyor. Kulübü yok... Aynı operasyon Belçika'nın genç milli takımları için de yapılmış. Bunun bir de Türkiye kanadı var... Bu sayı yüzlercedir... 50 kere 60 kere milli olmuş oyuncular BAL liginde bile oynayamıyor. O çocuğu milli takıma seçenler aktif olarak şu anda görev yapıyor. Bu operasyon FETÖ tarafından yapıldı.



SEFA İŞÇİ VE BABASI FETÖ'DEN ARANIYOR

Karagümrük 'ün Türkiye'ye transfer ettiği ve beğenmediği için gönderdiği futbolcu Sefa İşçi'nin FETÖ'den arandığı ortaya çıktı. Isparta Cumhuriyet Savcılığı Sefa İşçi ile babası Kemal İşçi hakkında FETÖ üyesi oldukları için arama ve yakalama kararı çıkarttı. Baba ve oğlunun Belçika ve Isparta arasında para transferi yaptıkları belirlendi ve bu durum soruşturma dosyasına girdi. Özellikle baba Kemal İşçi'nin para transferinin başında olduğu ve örgüte para kaynağı sağladığı dosyada yer aldı. Baba ve oğlunun Belçika'da kaçak durumda oldukları belirlendi.



