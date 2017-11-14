Riva'daki görüşme sona erdi!
Arnavutluk ile oynanan özel maçta sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan A Milli Takım'da, teknik direktör Mircea Lucescu'nun görevinden ayrılmasının söz konusu olmadığı öğrenildi.
Romanya deplasmanından sonra dün Antalya'da oynanan mücadele sonrasında da eleştiri yağmuruna tutulan ve istifa edecek misiniz?" sorusuna maruz kalarak "Hayır" yanıtını veren Rumen teknik adam ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun da olumsuz bir tasarrufu olmayacak. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, 72 yaşındaki çalıştırıcıya 'tam destek' verirken, Demirören'in, Mircea Lucescu ile yolları ayırmak gibi bir düşüncesinin de olmadığı belirtildi. Rumen hocanın bugün Riva'ya gitmesinin rutin günlük çalışma olduğu, yöneticilerle geleceğe dair planlar yaptığı da öğrenildi.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Mircea Lucescu yönetiminde çıktığı 6 maçta 4 mağlubiyet 1 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, rakip fileleri 5 kez sarstı, kendi ağlarında ise 12 gol gördü.
İşte Mircea Lucescu'nun A Milli Takım karnesi...
Ukrayna - Türkiye: 2-0
Türkiye - Hırvatistan: 1-0
Türkiye - İzlanda: 0-3
Finlandiya - Türkiye: 2-2
Romanya - Türkiye: 2-0
Türkiye - Arnavutluk: 2-3
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 17:31
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Berkay'ı da Almanlara kaptırıyoruz
Toplam 6
Yorum
ismiMİZ bizde futbolcunun değil menejerinin yeteneğine göre kadroya aldıklaı için. işin zor koçum en iyisini yapmışsın Almanyayı seçerek. Başarılar
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Riva'daki görüşme sona erdi! Karar...
Toplam 14
Yorum
ÇETİN LUCESKU kerim frey i çağırsaydı erdalın yerine daha iyi bir iş yapmış olurdu.
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Berkay'ı da Almanlara kaptırıyoruz
Toplam 6
Yorum
LİVERPOOL BEN OLSAM 1 SN DÜŞÜNMEDEN ALMANYA MİLLİ TAMINI SEÇERİM ALMANLAIR SEÇERSEN PSG JUVE REAL BARÇA MANCHESTER II GİBİ KULÜPLER ALIR ....!
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