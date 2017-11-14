 Riva'da kritik görüşme!.. – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Riva'da kritik görüşme!..

    Riva'da kritik görüşme!..

    Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile TFF Başkanı Yıldırım Demirören Riva'da bir araya geliyor...

    Arnavutluk yenilgisi sonrası eleştirilerin odağında olan Mircea Lucescu, Türkiye Futbol Federasyonu Yıldırım Demirören ile Riva'da bir araya gelecek. TFF Başkanı Demirören, Antalya'da oynanan ve Millilerimizin 3-2 kaybettiği karşılaşmanın ardından Lucescu'yu İstanbul'a çağırarak milli takımın son durumunu masaya yatırılacak

    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:04
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