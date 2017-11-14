Riva'da kritik görüşme!..
Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile TFF Başkanı Yıldırım Demirören Riva'da bir araya geliyor...
Arnavutluk yenilgisi sonrası eleştirilerin odağında olan Mircea Lucescu, Türkiye Futbol Federasyonu Yıldırım Demirören ile Riva'da bir araya gelecek. TFF Başkanı Demirören, Antalya'da oynanan ve Millilerimizin 3-2 kaybettiği karşılaşmanın ardından Lucescu'yu İstanbul'a çağırarak milli takımın son durumunu masaya yatırılacak
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 13:04
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Vallahi rezalet, billahi rezalet
Toplam 15
Yorum
sergen tesadüfen başarı ararsan böyle olur,önce yapılanmak,pilan yapmak lazım,önce sistem belirlemek lazım.lucesku zaten hataydı.
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Elmas'a koruma
Toplam 4
Yorum
işte feneri tek başına sırtlayacak aziz ve aykutumu kurtaracak yeğane eşşiz elmasımız hadi tüm umutlar sende artık.
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Ekici'ye 'vur' emri!
Toplam 5
Yorum
aykut sakat olan neredeyse 1 yıldır top oynamayan m ekiciye kaldıysa işi çok zor iki hafta sonra TEKRAR istifa eder.
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