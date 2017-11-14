Riva'da kritik görüşme!..

Arnavutluk yenilgisi sonrası eleştirilerin odağında olan Mircea Lucescu, Türkiye Futbol Federasyonu Yıldırım Demirören ile Riva'da bir araya gelecek. TFF Başkanı Demirören, Antalya'da oynanan ve Millilerimizin 3-2 kaybettiği karşılaşmanın ardından Lucescu'yu İstanbul'a çağırarak milli takımın son durumunu masaya yatırılacak