 12 yıl sonra ilk kez – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    12 yıl sonra ilk kez

    12 yıl sonra ilk kez
    Türkiye ile Arnavutluk daha önce 9 kez karşılaştı. A Milli Takım, son maçını deplasmanda 12 Ekim 2005'te oynamıştı. Milliler, Dünya Kupası grup maçını 1-0 galip tamamlamıştı. Ay-yıldızlılar, rakibi karşısında 4 galibiyet, 3 yenilgi, 2 beraberlik aldı. Milli Takımımız daha önce 5 kez Türkiye'de karşılaştığı Arnavutluk'a karşı 3 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:26
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