12 yıl sonra ilk kez

Türkiye ile Arnavutluk daha önce 9 kez karşılaştı. A Milli Takım, son maçını deplasmanda 12 Ekim 2005'te oynamıştı. Milliler, Dünya Kupası grup maçını 1-0 galip tamamlamıştı. Ay-yıldızlılar, rakibi karşısında 4 galibiyet, 3 yenilgi, 2 beraberlik aldı. Milli Takımımız daha önce 5 kez Türkiye'de karşılaştığı Arnavutluk'a karşı 3 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti.