İdmanlar sürüyor

AY-YILDIZLILAR, Arnavutluk maçı hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki çalışma 1 saat 15 dakika sürdü. Açma germe ile başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ile devam etti. Kırmızı- beyazlı futbolcular idmanın sonunda çift kale maç oynadı. Rumen çalıştırıcı zaman zaman idmanı durdurup oyuncuları uyardı. İstediklerini tekrar tekrar öğrencilerine anlattı.