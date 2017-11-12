 İdmanlar sürüyor – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    İdmanlar sürüyor

    İdmanlar sürüyor
    AY-YILDIZLILAR, Arnavutluk maçı hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki çalışma 1 saat 15 dakika sürdü. Açma germe ile başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ile devam etti. Kırmızı- beyazlı futbolcular idmanın sonunda çift kale maç oynadı. Rumen çalıştırıcı zaman zaman idmanı durdurup oyuncuları uyardı. İstediklerini tekrar tekrar öğrencilerine anlattı.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:26
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