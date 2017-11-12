'Her kupa çok önemli'

Çağlar Söyüncü geçici başarılarla Türk futbolunun bir yere varamayacağını söyledi, “Her kupaya katılmalıyız” dedi

MİLLİ futbolcu Çağlar Söyüncü, her kupaya katılmaları gerektiğini söyledi. 21 yaşındaki genç stoper "Türk futbolu geçici başarılar kazanarak bir yere varamaz. Yeni jenerasyonla birlikte artık ilk hedefimiz turnuvalara katılmak olmalı. Avrupa Şampiyonalarına ve Dünya Kupaları'na düzenli olarak katılmalıyız" dedi.



'POTANSİYELİMİZ VAR'

ÇAĞLAR Söyüncü, Türk futbolunda yetenek sorunu olmadığını söyledi. Genç isim, "Ağabeylerimiz ve benim yaş grubumda birçok yetenekli futbolcu var. Milan'da, Barcelona'da forema giyen oyunculara sahibiz. Hedeflerimizi net olarak belirleyip, bunlara konsantre olmalıyız" diye konuştu.