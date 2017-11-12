'Her kupa çok önemli'
Çağlar Söyüncü geçici başarılarla Türk futbolunun bir yere varamayacağını söyledi, “Her kupaya katılmalıyız” dedi
'POTANSİYELİMİZ VAR'
ÇAĞLAR Söyüncü, Türk futbolunda yetenek sorunu olmadığını söyledi. Genç isim, "Ağabeylerimiz ve benim yaş grubumda birçok yetenekli futbolcu var. Milan'da, Barcelona'da forema giyen oyunculara sahibiz. Hedeflerimizi net olarak belirleyip, bunlara konsantre olmalıyız" diye konuştu.
- 12 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:26
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Galatasaray OB'de sürpriz ayrılık
Toplam 1
Yorum
GS taraftarı çok süpriz oldu taraftartar olarak bir yerimizi yırta yırta şekil değiştirdik siz de süpriz diyorsunuz ya zaten başarıszılığı göz önünde
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Beşiktaş'ta şok sakatlık!
Toplam 7
Yorum
bjk smokie :) ilk geldiğin günü hatırlıyomda şu zamanda gelsen biri istese 15/20 milyon euro az derdik :) inşAllah iyi bi yere gidersin Allah şifa versin.
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Florya’da transfer zirvesi
Toplam 6
Yorum
korkmaz genc ilerde para edecek adamlar alin,bu kadro iyi birazda portoyu ornek alalim,para kazanmakta lazim.
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