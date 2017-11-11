Bu iş böyle gitmez

Rumen hoca dertlere derman olamadı. Hep bahane üretti. Rakamlarda rakipler bizi ikiye katladı. Sahadaki skorlar kadar, Luce’nin açıklamaları da sıkıntı

Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra Türkiye Futbol Federasyonu, "Bizi iyi tanıyor" söylemiyle Mircea Lucescu'nun kapısını çalmıştı. Her hoca arayışında ismi telafuz edilen Rumen çalıştırıcı Türkiye'den ayrıldıktan 13 sene sonra Milli Takımımızı devraldı. Rusya hayallerimiz hüsran olurken, gelecekte bizi neyin beklediği de muamma. Çünkü Luce'nin 5 maçlık performansı ışık vermedi.



HİÇ ETKİLİ OLAMADIK

Mircea Lucescu yönetiminde Milliler 5 maça çıktı. Türkiye bu maçlarda sadece Hırvatistan'ı yenerken Ukrayna, İzlanda ve Romanya'ya kaybettik. Finlandiya ile de berabere kaldık. Ancak bu maçlardaki şut istatistiklerine bakılınca dahi sahada neredeyse hiçbir şey yapmadığımız ortada. Milliler 5 rakibine karşı 34 şut atarken, 10 isabet buldu. 3 gol atabildi. Rakipler ise tam 71 şutla kalemizi yokladı. 27'si isabetli oldu, 9 gol yedik.



AÇIKLAMALARI dert oldu

Skorlar, futbol kadar endişe verici olan bir konu da Mircea Lucescu'nun açıklamaları. Her ne kadar sonradan toparlamaya çalışsa da yabancı konusuyla alakalı "Doğu ülkelerinde sınır koymalıyız" sözü hala kafalarda netleşmedi. Bunun haricinde İtalyan basınına farklı, Türk medyasına ayrı konuşması da sıkıntılara neden oluyor. Ve artık sadece futbolseverlere göre değil TFF içinde de Luce için çatlak sesler çıkmaya başladı. Deneyimli hocaya eleştiriler giderek artıyor.



LUCESCU İLE MİLLİ MAÇLAR?



UKRAYNA-TÜRKİYE 2-0

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN 1-0

TÜRKİYE-İZLANDA 0-3

FİNLANDİYA-TÜRKİYE 2-2

ROMANYA-TÜRKİYE 2-0