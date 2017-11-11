Bu iş böyle gitmez
Rumen hoca dertlere derman olamadı. Hep bahane üretti. Rakamlarda rakipler bizi ikiye katladı. Sahadaki skorlar kadar, Luce’nin açıklamaları da sıkıntı
HİÇ ETKİLİ OLAMADIK
Mircea Lucescu yönetiminde Milliler 5 maça çıktı. Türkiye bu maçlarda sadece Hırvatistan'ı yenerken Ukrayna, İzlanda ve Romanya'ya kaybettik. Finlandiya ile de berabere kaldık. Ancak bu maçlardaki şut istatistiklerine bakılınca dahi sahada neredeyse hiçbir şey yapmadığımız ortada. Milliler 5 rakibine karşı 34 şut atarken, 10 isabet buldu. 3 gol atabildi. Rakipler ise tam 71 şutla kalemizi yokladı. 27'si isabetli oldu, 9 gol yedik.
AÇIKLAMALARI dert oldu
Skorlar, futbol kadar endişe verici olan bir konu da Mircea Lucescu'nun açıklamaları. Her ne kadar sonradan toparlamaya çalışsa da yabancı konusuyla alakalı "Doğu ülkelerinde sınır koymalıyız" sözü hala kafalarda netleşmedi. Bunun haricinde İtalyan basınına farklı, Türk medyasına ayrı konuşması da sıkıntılara neden oluyor. Ve artık sadece futbolseverlere göre değil TFF içinde de Luce için çatlak sesler çıkmaya başladı. Deneyimli hocaya eleştiriler giderek artıyor.
LUCESCU İLE MİLLİ MAÇLAR?
UKRAYNA-TÜRKİYE 2-0
TÜRKİYE-HIRVATİSTAN 1-0
TÜRKİYE-İZLANDA 0-3
FİNLANDİYA-TÜRKİYE 2-2
ROMANYA-TÜRKİYE 2-0
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:25
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Arda Turan'a 1.5 milyon Euro!
Toplam 28
Yorum
metinn oynarsa haklisin ligide sallar ama birde amasi var adam barcadan cok ist da gece kluplerinde eglencelerde boy göstermekte bence tutmaz
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"Fenerbahçe maçında hakeme söylediklerimden dolayı üzgünüm"
Toplam 11
Yorum
Haydar Sıkıntı yok sana sövmek serbest... Zira arkanı kollayan çok insan var. Görüntüler silindi, herkese veryansın eden yorumcular oluversin dedi
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Torun sevinci yaşadı
Toplam 1
Yorum
ismail mükemmel insan tam bir anadolu çocuğu Allah selametlik versin
Bu iş böyle gitmez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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