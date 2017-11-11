 Atatürk’ü andılar – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    Atatürk’ü andılar

    Atatürk’ü andılar
    A Milli Futbol Takımı, aramızdan ayrılışının 79. yılı nedeniyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için anma töreni düzenledi. Ay-yıldızlılar, Romanya'da 09.05'te 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:06
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