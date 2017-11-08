İki ülke ekibi, şu ana dek 25 maç yaparken, bunlardan 13'ünü Romanya, sadece 5'ini Türkiye kazandı, 7 maç da berabere bitti. Türk Milli Futbol Takımı'nın toplam 24 golüne, Romanya 47 golle yanıt verdi. Türkiye ile Romanya, 10'u resmi, 15'i özel olmak üzere toplam 25 maç yaptı, bunlardan 14'ü Türkiye, 11'i Romanya'da oynadı. A Milli Takım, Romanya ile yaptığı karşılaşmaların 9'unda gol atamazken, sadece 4'ünde kalesini gole kapatabildi. İki takım son olarak 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşı karşıya gelirken, milli takım Bükreş'teki grup mücadelesini 2-0 kazandı.



DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ

A Milli Futbol Takımı, Romanya ile deplasmanda yaptığı maçlarda kötü bir performans sergiledi. İki ülke A milli takımları Romanya sınırları içinde 11 maç yaparken, bunlardan 8'ini ev sahibi, ikisini Türkiye kazandı, bir maç da berabere sonuçlandı. Altısı özel, 5'i resmi bu maçlarda Türkiye'nin 9 golüne, Romanya 29 golle yanıt verdi. Resmi maçlarda ise Türkiye, deplasmanda Romanya ile 5 kez karşılaştı ve yalnızca 1 galibiyet alabildi. Üçü Dünya Kupası elemeleri, birer tanesini de Avrupa Şampiyonası elemeleri ve Balkan Kupası olmak üzere bu 5 resmi karşılaşmada Türkiye 2 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü. Deplasmanda Romanya karşısında ilk galibiyetini 1 Mayıs 1925 tarihinde Bükreş'te yapılan özel maçta 2-1'lik skorla alan ay-yıldızlı ekip, ikinci galibiyetini 10 Eylül 2013'te Bükreş'te oynanan 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında 2-0'lık skorla elde etti. Türkiye, Romanya karşısında deplasmandaki 11 maçın, 10'unda gol yerken, 6'sında gol atamadı.



İLK MİLLİ MAÇ ROMANYA İLE

Türk Milli Futbol Takımı'nın 94 yıllık tarihindeki ilk rakibi Romanya, aynı zamanda millileri bugüne kadar en çok maç yaptığı takım unvanını da taşıyor. Ay-yıldızlı ekip, milli maç serüvenine 26 Ekim 1923 tarihinde İstanbul Taksim Stadı'nda Romanya ile yapılan özel maçla start verdi. 2-2 biten maçta Türkiye'nin gollerini Zeki Rıza Sporel attı.



MİLLİLERİN EN ÇOK GOL YEDİĞİ TAKIM

Ay-yıldızlı ekip, 94 yıllık tarihinde geride kalan 553 maçta en çok golü Romanya'dan yedi. Romanya Milli Takımı, Türkiye filelerini geride kalan 25 maçta tam 47 kez havalandırdı. Türk Milli Futbol Takımı ayrıca, 94 yıllık tarihinde en çok maçı da 25 kezle Romanya ile yaptı.



TÜRKİYE-ROMANYA MAÇLARI

Türkiye ile Romanya A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç

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26.10.1923 İstanbul Özel 2 - 2

01.05.1925 Bükreş Özel 2 - 1

07.05.1926 İstanbul Özel 1 - 3

15.04.1928 Tameşvar Özel 2 - 4

02.11.1958 Bükreş Avr.Şam.Ele.Gru. 0 - 3

26.04.1959 İstanbul Avr.Şam.Ele.Gru. 2 - 0

14.05.1961 Ankara Özel 0 - 1

08.10.1961 Bükreş Özel 0 - 4

09.10.1963 Ankara Özel 0 - 0

02.05.1965 Bükreş Dün.Kup.Ele.Gru. 0 - 3

23.10.1965 Ankara Dün.Kup.Ele.Gru. 2 - 1

19.03.1974 İstanbul Özel 1 - 1

12.10.1975 Bükreş Özel 2 - 2

23.03.1977 Bükreş Balkan Kupası 0 - 4

22.03.1978 İstanbul Balkan Kupası 1 - 1

29.01.1983 İstanbul Özel 1 - 1

09.03.1983 Tirgu Mureş Özel 1 - 3

03.04.1985 Craiova Dün.Kup.Ele.Gru. 0 - 3

13.11.1985 İzmir Dün.Kup.Ele.Gru. 1 - 3

04.03.1987 Ankara Özel 1 - 3

15.02.1995 İzmir Özel 1 - 1

22.08.2007 Bükreş Özel 0 - 2

11.08.2010 İstanbul Özel 2 - 0

12.10.2012 İstanbul Dün.Kup.Ele.Gru. 0 - 1

10.09.2013 Bükreş Dün.Kup.Ele.Gru. 2-0

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.