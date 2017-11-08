Türkiye 554. randevuda

Ay-yıldızlı ekip, 237'si deplasmanda, 237'si evinde, 79'u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten toplam 727 gol attı, kalesinde 801 gol gördü. A Milli Takım, bugüne dek 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 553 karşılaşmanın 475'ini Avrupalılarla, 30'unu Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 22'sini Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.



HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

A Milli Futbol Takımı, 94 yıllık tarihinde geride kalan 553 maç içinde birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti. Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.



LUCESCU DÖNEMİNDEKİ 5. MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Mircea Lucescu dönemindeki 5. maçına Romanya karşısında çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ağustos'ta 2+1 yıllık sözleşme imzalanan Lucescu yönetimindeki milli takım, ilk maçında, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna'ya 2-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam ile çıktığı ikinci maçta, Hırvatistan'ı Eskişehir'de 1-0 yenmeyi başarmıştı. Milli takım, Lucescu yönetimindeki üçüncü karşılaşmasında ise İzlanda'ya Eskişehir'de 3-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetmişti. Türkiye, Rumen teknik adamla çıktığı dördüncü maçta, deplasmanda Finlandiya ile 2-2 berabere kalmıştı.



MİLLİ TAKIMIN 2017 KARNESİ

Ay-yıldızlı ekip, 2017 yılında yaptığı 6'sı resmi, 2'si özel 8 maçta, 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Türkiye, iki yenilgisini Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda oynadığı son 3 karşılaşmada, Ukrayna ve İzlanda karşısında yaşadı. A Milli Takım, 2017 yılında yaptığı maçlarda 12 kez fileleri havalandırırken, kalesinde ise 9 gol gördü.