 Milli Takım, Romanya'ya gitti – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Milli Takım, 'ya gitti

    Milli Takım, Romanya'ya gitti

    ile hazırlık maçı yapacak olan A Milli Futbol Takımı, Sabiha Gökçen'den kalkan özel uçakla Romanya'ya gitti.

    Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarını tamamlayan A Milli Futbol Takımı, ile oynanacak olan özel maç için sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Romanya'ya gitti. Kafilede Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Ali Dürüst de yer aldı. Cluj'a gidecek olan A Milli Futbol Takımı, ardından kamp yapacağı otele yerleşecek. Akşam saatlerinde Mircea Lucescu'nun düzenleyeceği basın toplantısının ardından, son antrenman yapılacak ve Romanya maçının hazırlıkları tamamlanacak.

    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:24
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