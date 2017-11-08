G.Saraylı oyuncu Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada, sol ayak tabanında yaralanma meydana gelen sarı-kırmızılı oyuncu Tolga Ciğerci, A Milli Takım'ın Romanya ve Arnavutluk maçları aday kadrosundan çıkarıldı.



A Milli Takım'ın Riva'daki kampında sağlık heyetinin yaptığı muayene ve tetkikler sonucunda Tolga'nın iyileşme sürecinin kamp dönemini aşacağı öngörülerek, futbolcunun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu.