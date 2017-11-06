Romanya ve Arnavutluk maçlarının hakemleri belli oldu

Romanya'nın Cluj şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda saat 21.15'te başlayacak müsabakada Martins'in yardımcılıklarını Ricardo Jorge Ferreira Santos ve Luis Andre Ferreira Pinto Campos yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Romanya Futbol Federasyonu'ndan Horatiu Fesnic olacak.



ARNAVUTLUK MAÇINA BULGAR HAKEM

A Milli Takımımızın Arnavutluk ile 13 Kasım Pazartesi günü Antalya'da oynayacağı özel karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan Georgi Nikolov Kabakov yönetecek.



Antalya Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Veselinov Margaritov ile Martin Emilov Venev yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.