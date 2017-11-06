Romanya ve Arnavutluk maçlarının hakemleri belli oldu
A Milli Futbol Takımının 9 Kasım Perşembe günü Romanya ile deplasmanda oynayacağı özel müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Tiago Bruno Lopes Martins yönetecek.
Romanya'nın Cluj şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda saat 21.15'te başlayacak müsabakada Martins'in yardımcılıklarını Ricardo Jorge Ferreira Santos ve Luis Andre Ferreira Pinto Campos yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Romanya Futbol Federasyonu'ndan Horatiu Fesnic olacak.
ARNAVUTLUK MAÇINA BULGAR HAKEM
A Milli Takımımızın Arnavutluk ile 13 Kasım Pazartesi günü Antalya'da oynayacağı özel karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan Georgi Nikolov Kabakov yönetecek.
Antalya Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Veselinov Margaritov ile Martin Emilov Venev yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:28
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Arda'lı Aslan!
Toplam 49
Yorum
tahiremre büyük maçları çözebilecek teknik, oyun görüşü yüksek bir pasla işi bitirebilecek biri yeter ki kendini versin gelmesini isterim
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Gücü etkisinde
Toplam 3
Yorum
Kabataşlı Eren İyiydi ama yine Küçük bir harekette yerlerde? Kapasitesi Bu Değil ,daha yukarılara Çıkması gerekir.Çok Çalışacak ve Yüzünü Güldürecek.
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"Yerime biri lazım"
Toplam 9
Yorum
hattrick Şenol Hoca böyle harika bir takımı neden bıraksın ki ? Her iki tarafta birbirinden fazlasıyla memnunken mi bırakacak !
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