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- Alanyaspor | CANLI

Spor Toto Süper Ligde heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren turuncu-lacivertlilerin tek hedefi galibiyet. Konuk Alanyaspor ise ligi 5. sırada bitirip Avrupa'ya gitme hedefinde. Bu zorlu mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 15:51
Medipol Başakşehir - Alanyaspor | CANLI

Spor Toto Süper Ligde heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor.

Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren turuncu-lacivertlilerin tek hedefi galibiyet. Konuk Alanyaspor ise ligi 5. sırada bitirip Avrupa'ya gitme hedefinde.

Bu zorlu mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...



İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, , , , , , , , , , Gulbrandsen

Alanyaspor: , , , , Moubandje, Berkan, Salih, Efkan, Davidson, Efecan, Mustafa Pektemek

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