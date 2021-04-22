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Son dakika spor haberi: Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman’dan 5 değişiklik

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda ile karşılaşan Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman, geçtiğimiz haftaki mücadelesinin 11’inden 5 değişiklik yaparak Kasımpaşa karşısına çıktı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 19:57
Son dakika spor haberi: Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman’dan 5 değişiklik

Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir, deplasmanda ile karşılaşıyor. Bu zorlu müsabakada turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman, geride kalan haftada Fatih Terim Stadı'nda 2-1 kaybettikleri maçının 11'inden 5 değişiklik yaparak Paşa karşısına çıktı.
Kocaman, savunma hattında Cemali, Ponck ve Ndayishimiye'nin yerine Uğur Uçar, Epureanu, Duarte 3'lüsüne şans verdi. Orta sahada kırmızı kart cezalısı olan Mahmut Tekdemir ile Mehmet Topal, santrfor bölgesinde de Crivelli ile Chadli yer değiştirdi.

M.Başakşehir'in Kasımpaşa karşılaşması 11'i şöyle:

"Volkan - Uğur, Duarte, Epureanu, Ömer Ali - Mehmet, Tolga, Visca, Giuliano, Aleksic - Chadli"

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