Aykut Kocaman “Başakşehir’in makus tarihini kıran bir vuruş oldu”

Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Maç öncesi duruma bakınca her iki takımın da acil bir şekilde puana ve galibiyete ihtiyacı vardı. İhtiyaçlar her zaman davranışları beliriyor. Son maçlarda oyunda direncimizin arttığı gözüküyordu. Bunu sonuçlarla desteklemeyince yarım kalıyordu. Bugün soyunma odası çok belirleyiciydi Gözüküyordu, takımda yüksek enerji vardı. Malatyaspor'dan bahsedecek olursak ligin geneline bakıldığında iyi sayılabilecek başlangıç yapıp son dönemde sıkıntılı gözüküyorlardı. Atabilen bir takım ancak kolay da yiyen bir takım. Bizim tarafımızdan maçın en kritik tarafı Yeni Malatyaspor'un atabilen tarafını tolere edebilirsek kazanma ihtimalimiz daha yüksekti. Böyle de oldu. Tempolu başladık, gol olana kadar maçı elimizde tuttuk. Golü attıktan sonra ilk defa ligde öne geçtiğimiz bir maç oldu. Ondan sonrasını ben de merak ediyordum sonraki süreci. Sonrası daha çok koruma güdüsüyle oldu, zaten takımın üstünde olan özgüven eksikliği bu andan itibaren ortaya çıktı ve oyun kontrolünü Malatyaspor aldı. Biz de hızlı, dengesiz ataklarla karışlık vermeye başladık. Bu da yorgunluğa sebep oldu. Devre arası dinlenmek için önemliydi. Mutlaka topun kontrolünü ele almamız gerekiyordu. Böyle başladık ikinci yarıya. Ancak topun kontrolünü aldık ama farkı açamayınca Malatyaspor oyuna tutundu. Kenarları daha fazla kullandılar. Buradan da beraberliği yakaladılar. Beraberlik yakalanınca tuhaflık demeyim ama şanssızlık diyelim. Hem penaltı önce verildi, sonra faulden geri döndü. Arkasında bir penaltı kazandık. Hem Demba Ba hem Giuliano gerçekten iyi penaltı atıcılar. Ama 3'ünün de arka arkaya kaçma hali artık sezona damga vuran olaylar yine bu maçta oluyor derken, Ömer Ali'nin ceza sahasının çok dışından, kendi tarzının dışına taşan, Başakşehir'in yaşadığı dönemi de kapsayan makus tarihini kıran bir vuruş oldu. Bu gerginliği rahatlatan bir vuruş oldu. Mutlak kazanmak zorunda olduğumuz bir karşılamayı kazanmayı başardık. O nedenle oyuncu arkadaşları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



"DOYUMUN EN YÜKSEK HAZ DURUMUDUR"

Ömer Ali Şahiner'in attığı gol sonrası kendisine koşmasına ilişkin ise Kocaman, "Bu gidişe uygun bir gol oldu. Daha kolay şeyleri yapamama hali, daha kolay pozisyon verip skor yapabilme halinin dışına taşan bir goldü. Pek çok şeyin olumsuz olabileceği bir anda duvarı deler gibi bir gol oldu. Gol anı özellikle bizim mesleğimizde sadece oynayanlar için değil, yönetenler, taraftarlar için doyumun en yüksek haz durumudur. Hakikaten o oluyor. 'Oh be' hali oluyor. Bu sefer tam öyle oldu. Bende daha fazla bu tip durumlarda ne adar gerginlik olursa olsun şimdi neler olacağını hesaplama hali daha fazlaydı. İkisi yan yanaydı. Bu kadar sevinç tablosu büyük bir gerilmeyi de gösteriyor. Bütün bunları yıkmış olmayı diliyorum. Umarım böyle olur" diye konuştu.