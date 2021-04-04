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'de 1.5 yıl sonra golle tanıştı

’e devre arasında transfer olan , turuncu-lacivertli forma altında ilk golünü ’a attı. , ayrıca 1.5 yıl aranın ardından da gol sevinci yaşamış oldu.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 18:22
Başakşehir'de Tolga Ciğerci 1.5 yıl sonra golle tanıştı

'in 32. haftasında , sahasında 'u 3-1 ile geçti. Milli ara dönüşü düşme potasından kurtulma adına önemli bir 3 puanı hanesine yazdıran turuncu-lacivertlilerin gollerini 26. dakikada , 87. dakikada ve 90+1. dakikada kaydetti.

temsilcisine devre arasında katılan , Başakşehir'de ilk gol sevincini ekibine karşı yaşadı. 29 yaşındaki futbolcu, son golünü ise bundan tam 1 yıl 5 ay 15 gün önce forması giyerken kaydetmişti.

2019-2020 sezonunda 20 Ekim 2019 tarihinde sarı-lacivertlilerin deplasmanda 'u 2-1 mağlup ettiği maçta Tolga Ciğerci, takımının ilk golünü atan isimdi.

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