Başakşehir’de moraller bozuk

Sakat futbolcuların çokluğu, kritik maçın hazırlıklarını sürdüren turuncu-lacivertlilerde, teknik direktör Aykut Kocaman'ı kara kara düşündürüyor. İstanbul ekibinde; Caiçara, Bolingoli, Chadli, Ömer Ali, Deniz Türüç ve Fernandes'in tedavilerine devam edildi. Visca, Giuliano ve Tolga Ciğerci ise kondisyonerler eşliğinde saha çalışmaları yaptı.