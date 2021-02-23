Sakat futbolcuların çokluğu, kritik maçın hazırlıklarını sürdüren turuncu-lacivertlilerde, teknik direktör Aykut Kocaman'ı kara kara düşündürüyor. İstanbul ekibinde; Caiçara, Bolingoli, Chadli, Ömer Ali, Deniz Türüç ve Fernandes'in tedavilerine devam edildi. Visca, Giuliano ve Tolga Ciğerci ise kondisyonerler eşliğinde saha çalışmaları yaptı.
Başakşehir’de moraller bozuk
Ligde sürpriz bir şekilde düşme hattına gerileyen son şampiyon Başakşehir, 10 maçtır yenilmeyen Antalyaspor'a konuk olacak.
Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 23:20 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 06:50