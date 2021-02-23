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Başakşehir’de moraller bozuk

Ligde sürpriz bir şekilde düşme hattına gerileyen son şampiyon Başakşehir, 10 maçtır yenilmeyen 'a konuk olacak.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 23:20 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 06:50
Başakşehir’de moraller bozuk

Sakat futbolcuların çokluğu, kritik maçın hazırlıklarını sürdüren turuncu-lacivertlilerde, teknik direktör 'ı kara kara düşündürüyor. İstanbul ekibinde; , Bolingoli, , , ve 'in tedavilerine devam edildi. , ve Tolga Ciğerci ise kondisyonerler eşliğinde saha çalışmaları yaptı.

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