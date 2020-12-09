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Başkanı ırkçı söyleme tepki gösterdi! "Statlarda yeri yok"

Tüm dünyada - Başakşehir maçında yaşanan ırkçı skandala tepkiler çığ gibi büyürken bir açıklama da Başkanı 'ten geldi. Graet, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti ve statlarda yeri olmadığını ifade etti.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 19:23
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet ırkçı söyleme tepki gösterdi! "Statlarda yeri yok"

(FFF) Başkanı , Şampiyonlar Ligi'nde Saint-Germain () - karşılaşmasında dördüncü hakemin Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü 'ya ırkçı söylemde bulunmasının kabul edilemez olduğunu, bunların statta yeri bulunmadığını belirtti.

Le Graet, yaptığı açıklamada, "PSG-Medipol Başakşehir maçında Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasının ardından her iki takım sahayı terk ederek güçlü ve örnek karar aldı. Futbolcuların bu tutumunu selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu olayın kabul edilemez olduğunu ve bunları statta yeri bulunmadığını ifade eden Le Graet, UEFA'nın yürüteceği soruşturmanın olayı aydınlatacağını aktardı.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. haftasında PSG ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek soyunma odasına gitmişti.

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