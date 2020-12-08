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Ülke puanı aşkına! İşte 'in maçı 11'i

Avrupa’ya veda eden , ülke puanı açısından zor zamanlar geçirdiğimiz bu dönemde, Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki ’ye konuk oluyor.Zorlu mücadele öncesi ve sahaya süreceği ilk 11'leri belirledi.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 21:06 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 06:50
Ülke puanı aşkına! İşte Başakşehir'in PSG maçı 11'i

, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda bugün 'dan 'ye konuk olacak. Parc des Princes Stadı'ndaki maç saat 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak. Leipzig'e yenilerek Avrupa'ya veda eden temsilcimizin, ülke puanı açısından kritik bir dönemden geçtiğimiz bu sezonda alacağı bir puan bile çok büyük bir önem taşıyor. Turuncu-lacivertlilerde sakatlığı süren Caiçara ile kart cezalısı Skrtel forma giyemeyecek.

PSG - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
PSG: Navas, Marquinhos, Diallo, Kurzawa, Florenzi, Draxler, Rafinha, Veratti, Sarabia, Mbappe, Kean.

Başakşehir: Mert Rafael Epureanu Ponck Bolingoli Mahmut Berkay İrfan Can Visca Chadli Demba Ba.

TUCHEL TEDİRGİN
PSG hocası , basın toplantısında oldukça tedirgindi. Tuchel, "Boşluk verirsek rakibin gol atma yeteneği oldukça fazla. Basite alacağımız bir takım değil" dedi.

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