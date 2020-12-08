Ülke puanı aşkına! İşte Başakşehir'in PSG maçı 11'i

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda son maçında bugün Fransa'dan PSG'ye konuk olacak. Parc des Princes Stadı'ndaki maç saat 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak. Leipzig'e yenilerek Avrupa'ya veda eden temsilcimizin, ülke puanı açısından kritik bir dönemden geçtiğimiz bu sezonda alacağı bir puan bile çok büyük bir önem taşıyor. Turuncu-lacivertlilerde sakatlığı süren Caiçara ile kart cezalısı Skrtel forma giyemeyecek.



PSG - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

PSG: Navas, Marquinhos, Diallo, Kurzawa, Florenzi, Draxler, Rafinha, Veratti, Sarabia, Mbappe, Kean.



Başakşehir: Mert Rafael Epureanu Ponck Bolingoli Mahmut Berkay İrfan Can Visca Chadli Demba Ba.



TUCHEL TEDİRGİN

PSG hocası Thomas Tuchel, basın toplantısında oldukça tedirgindi. Tuchel, "Boşluk verirsek rakibin gol atma yeteneği oldukça fazla. Basite alacağımız bir takım değil" dedi.