Canımız yandı!

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir, final gibi maçta Leipzig'i ağırladı. Maça hızlı başlayan Leipzig, ilk 15 dakikada Forsberg, Mukiele ve Poulsen'le net fırsatları kullanamadı. Ardından 26'da önce Skrtel sonra da Poulsen'e çarpan top Mert'i yanılttı ve ağlarımıza gitti. 43'te Mukiele farkı ikiye çıkardı. 45+3'te ise gecenin şanssız yıldızı İrfan Can, attığı klas golle devreye umutlu girmemizi sağladı.

MÜTHİŞ RESİTAL

İkinci yarıda Leipzig, Olmo'yla 3. golü bulduktan sonra İrfan Can sahne aldı. Önce 72'de müthiş bir plaseyle farkı bire indirdi. 80'de Poulsen'in vuruşu direkten döndü. 85'te İrfan Can, frikikte çok klas bir vuruşla beraberliği sağladı. Ardından 894da Sörloth'a çarpan top üst direkten döndü. Biz galibiyeti kovalarken, beraberlikten olduk. 90+2'de ceza yayında topla buluşan Sörloth, Şampiyonlar Ligi umutlarımızı bitiren golü attı.



KADRODA İKİ DEĞİŞİKLİK

Okan Buruk, grupta oynadıkları Manchester United maçının ilk 11'ine göre iki değişiklik yaptı. Buruk, İngiltere'de 4-1 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Alexandru Epureanu'nun yerine Carlos Ponck, Nacer Chadli'nin yerine de Fredrik Gulbrandsen'e ilk 11'de şans verdi.



EKSİKLER GERİ DÖNDÜ

Başakşehir, Leipzig mücadelesinde eksik oyncularına da kavuştu. Sakatlıkları geçen Crivelli ve Mehmet Topal kadroda yer aldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinada bulunan Daniel Aleksiç de uzun bir aradan sonra takıma geri döndü. 29 yaşındaki Sırp 10 numara, 21 Ekim'den bu yana takımındaki yerini alamıyordu.



SKRTEL'DEN DALYA

Başakşehir'in deneyimli savunma oyuncusu Martin Skrtel, dün Leipzig karşısında kariyerindeki 100. Avrupa kupası maçına çıktı. 35 yaşındaki Slovak stoper, bugüne kadar çıktığı 99 Avrupa kupası maçında 1 gol attı. Alınan yenilgiyle dalya sevincini yaşayamayan Skrtel, ikinci yarıda yerini Moldova'lı Epureanu'ya sıraktı.



BOLINGOLI ŞOKU!

Başakşehir'de 29'da birbirleriyle çarpışan Skrtel ve Bolingoli yerden kalkamadı. Hakem oyunu durdurup sağlık görevlilerini sahaya davet etti. 25 yaşındaki Kongo'lu sol bek daha fazla oyuna devam edemedi ve 35'te yerini Belçikalı Chadli'ye bıraktı.



VISCA SAKATLANDI

Leipzig karşısında ideale yakın kadrosuyla mücadele eden Başakşehir, maç içinde sakatlıktan yakasını kurtaramadı. Önce ilk yarıda Skrtel'le çarpışan Bolingoli sakatlanıp çıktı. Ardından 64'te takımın yıldızlarından Visca sakatlanıp oyuna devam edemedi. Boşnak kanat oyuncusunun yerine Brezilya'lı Giuliano girdi.